Staromestskí poslanci rokovanie neodložili. Jeden je v karanténe

Úrad dôvodí časovou tiesňou kvôli kontrolórovi a rozpočtu.

14. mar 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Vo štvrtok popoludní rokovalo napriek všeobecným opatreniam kvôli koronavírusu miestne zastupiteľstvo Starého Mesta.

Hoci ide o verejné zasadnutie, samospráva apelovala na občanov aby naňho neprišli, ale sledovali ho v priamom prenose na webe.

„Odporúčanie pre občanov nezúčastniť sa zasadnutia poslancov je jedným z preventívnych opatrení, ktoré vydal starosta v súvislosti so šírením nového koronavírusu, ktorý vyvoláva ochorenie COVID – 19,“ avizoval úrad.

Niektorí poslanci by ale uprednostnili preloženie rokovania.

K takému kroku pristúpila napríklad samospráva v Stropkove.

Poslanec v karanténe

„Viacerí z nás upozorňovali nato, že aj vláda a ministerstvo zdravotníctva, resp. úrad verejného zdravotníctva, dáva opatrenia a odporúčania ohľadom verejných zhromaždení. Kontaktoval som úrad, na základe mojich urgencií a ešte pár poslancov nám starosta oznámil, že zastupiteľstvo sa uskutoční kvôli voľbe kontrolóra a schvaľovaniu rozpočtu,“ kritizoval poslanec Michal Djordevič (nezávislý).

„Rozmýšľali sme aj nad tým, že neprídeme. Vedenie tvrdilo, že sa to nedá odložiť. Jeden poslanec je v domácej karanténe, pretože pracuje v nemocnici, kde mohol prísť do kontaktu s podozrivým pacientom. Možno sa nedohrá Liga majstrov a tu vedenie mestskej časti tlačilo na zastupiteľstvo, akoby sa zajtra mal skončiť svet,“ dodal Djordjevič.

Staromestský starosta Igor Petrovčik (exSpolu) problém v konaní rokovania nevidí.

Dôvodí najmä voľbou nového miestneho kontrolóra.

„Ak by sa zastupiteľstvo preložilo, myslím si, žeby sme nedodržali termíny a mohol by byť problém, v rámci výberového konania sa musia dodržať lehoty,“ argumentuje Petrovčik.

„My sme boli prví, čo pristúpili k opatreniam. Som rád, že sme neváhali a už v pondelok sme uzavreli denné centrum seniorov. Následne múzeum, plaváreň a škôlky.“

Starosta sa zamýšľa aj nad zatvorením trhoviska na Dominikánskom námestí.

Tajná voľba

Rokovania sprevádzali mimoriadne opatrenia.

Pri vchode bolo antibakteriálne mydlo i utierky.

Poslanci sedeli v 1,5-metrových rozostupoch.

Na pozíciu hlavného kontrolóra sa prihlásili traja záujemcovia, jeden z nich na rokovanie neprišiel.

Poslanci zvolili v tajnej voľbe a bez diskusie doterajšieho kontrolóra Romana Pillára, ktorému končí mandát 23. apríla.

Pillár pracuje na staromestskom úrade už osem rokov, vo funkcii bude ďalších šesť rokov.

Poslanci mu schválili aj plat vo výške 2 446 eur.

Na dverách úradu bol už vo štvrtok oznam, že miestny úrad bude v piatok zatvorený.

TIS: Radšej preložiť

Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko už pred niekoľkými dňami odporučila konanie zastupiteľstiev radšej preložiť.

„Dostali sme viacero podnetov, že samosprávy vyhlasujú rokovania obecných či mestských zastupiteľstiev za neverejné, napríklad Ružomberok. Deje sa tak v nadväznosti na hygienické a preventívne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu. Zdravie a bezpečnosť obyvateľstva musí byť na prvom mieste. Prekladanie plánovaných rokovaní na iný termín či prijímanie iných nevyhnutných opatrení je preto úplne pochopiteľné. Problematickým však je vylúčenie verejnosti z rokovania,“ zverejnila neziskovka.

Argumentuje tým, že drvivú väčšinu prítomných na rokovaniach zastupiteľstiev tvoria zväčša volení predstavitelia (poslanci, starostovia, primátori) a zamestnanci radníc.

„Ak je to možné, rokovania treba odložiť aj s ohľadom na bezpečnosť týchto osôb. Zástupcov verejnosti na zastupiteľstvách možno nezriedka spočítať na prstoch jednej ruky.“

Ďalším problémom podľa TIS je, že pokiaľ sa na zastupiteľstve prejednáva napríklad nakladanie s obecným či mestským majetkom, rokovanie má byť zásadne verejné.

„Vyhlásenie zastupiteľstva za neverejné je v takom prípade v rozpore so zákonom o obecnom zriadení. Existujú, samozrejme, aj dôvody a situácie, keď rokovanie zastupiteľstva nemožno odložiť a do úvahy pripadá aj obmedzenie jeho verejného charakteru. Minimálnym štandardom by však v takom prípade malo byť zabezpečenie živého videoprenosu, ktorým bude dianie na rokovaní prístupné širokej verejnosti. Ani dobrý zámer by nemal dávať základ pre zbytočné špekulácie o zneužívaní krízovej situácie na rozhodovanie „o nás bez nás“.“

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.