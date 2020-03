Hranice kontrolujú policajti, prejazd blokujú aj posypové vozidlá

Vodiči nerešpektujú zátarasy, na Slovensko sa prederú aj cez priekopy.

13. mar 2020 o 15:23 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Mimoriadne opatrenia skomplikovali dopravu aj na hraniciach.

Na hraničnom priechode Milhosť za Seňou stáli od rána policajti v rúškach.

Zastavovali vozidlá.

„Kontrolujeme autá prichádzajúce na Slovensko. Do 11. hodiny sme ich mali dosť. Zväčša prídu nárazovo, potom je niekoľko minút pauza. Zastavíme každé jedno auto, kamióny však majú voľný pohyb,“ povedali nám policajti na mieste.

Autá otáčali späť

Doplnili, že bolo viacero takých, ktorí nie sú občanmi Slovenska a nevedeli sa preukázať občianskym preukazom či pasom SR.

„Už sme ich otočili vyše desať. Pokiaľ má niekto maďarský občiansky preukaz a robí na Slovensku, musí mať pracovné povolenie.“

Väčšinou sa na Slovensko presúvali Maďari.

Veľa z nich však malo smolu a cez hranicu neprešlo.

Museli sa otočiť a vrátiť späť.

Na hranici však bolo badateľné, že oproti bežným dňom je premávka menej frekventovaná.

Teplotu nemerajú

Informovať sa na hranicu však chodili aj slovenskí živnostníci, obchodujúci s tovarom, ktorý dovážajú z Maďarska.

„Chcel by som ísť zajtra do Maďarska pre tovar, budem sa vedieť vrátiť na Slovensko? Pustíte ma?“ pýtal sa policajtov podnikateľ.

Dostal jednoznačnú odpoveď, že pokiaľ je občanom Slovenska a má na to doklady, naspäť do vlasti ho pustia.

Policajti sa aj preto pýtali ľudí, ktorí opúšťali Slovensko, či majú pri sebe doklady, aby nemali problém s návratom späť.

Trpezlivo im vysvetľovali, aké opatrenia sú prijaté a čo treba dodržiavať.

Pri kontrolách však nikomu z vodičov teplotu policajti nemerali.

Vrátili aj lekárku

Podobná situácia bola aj na rýchlostnej ceste R4 v Milhosti.

Pri vstupe z Maďarska na Slovensko stáli štyri policajné vozidlá.

Kamióny, nákladné autá, ale aj majitelia diaľničných známok totiž radšej využívajú rýchlostný obchvat.

„Zastavujeme osobné autá a zisťujeme, odkiaľ a kam idú, či majú v poriadku doklady. Ak nespĺňajú súčasné nariadenia, okamžite ich otáčame a vraciame späť do Maďarska. Už sme ich mali veľmi veľa,“ vysvetľujú policajti.

Vodičov, ktorí sa vracajú do Poľska a majú poľské evidenčné čísla, po preverení púšťali ďalej, keďže sa ináč títo ľudia vrátiť domov nevedia.

Gro vodičov tvoria Maďari.

Polícia tiež zastavovala aj autá z Ukrajiny, Rumunska, Srbska či Poľska.

Vtom zastavili policajti auto z Ukrajiny a zároveň luxusné vozidlo s lekárkou z Maďarska.

Obe autá sa museli otočiť a vrátiť späť.

Podobne dopadla aj rodina z Rumunska.

Vynaliezaví vodiči

Na menších hraničných priechodoch boli rozmiestnené betónové zátarasy, ktoré majú vodičom zabrániť vstúpiť autom na územie Slovenska.

Hraničný priechod na ceste Skároš – Hollóháza je síce blokovaný, avšak vodiči zábrany nerešpektovali a aj napriek zákazu sa pokúšali prejsť na Slovensko.

„Musíme tu stáť a strážiť, aby nebehali hore-dole. Už ráno s autami zábrany obchádzali a jazdili cez priekopu. Oni sa vôbec neboja. Choroby ani toho, že by si poškodili auto. Normálne vyorali do zeme koľaje. Cez nás neprejdú, zostávame do 21. hodiny,“ povedali nám pracovníci Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK).

Podobne riešili situáciu aj na hraniciach v úseku Trstené pri Hornáde – Kéked.

Cestu blokovalo posypové auto.

Hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková uviedla, že Správa ciest (KSK) uzavrela malé priechody s Maďarskom.

„V okrese Košice - okolie je uzatvorený hraničný prechod na ceste Skároš - Hollóháza, Trstené pri Hornáde - Kéked, Buzica - Szemere, Hosťovce - Hídvégardó a Hosťovce - Tornanádaska. Prejazd je možný po ceste I/17 cez hraničný priechod Milhosť,“ tvrdí Terezková.



V okrese Trebišov uzavreli priechody Veľký Kamenec - Pácin a Streda nad Bodrogom - Karos.

Prejazd je možný iba po ceste I/79 cez hraničný prechod Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely.

Úplne uzavretý je aj priechod Domica – Aggtelek v okrese Rožňava.

Prejsť sa dá cez hraničný prechod Kráľ v Banskobystrickom samosprávnom kraji - Bánréve.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.