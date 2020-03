Zamestnanci košickej školy: Vedenie nás tlačí brať si dovolenky

Župa pritom riaditeľov inštruovala, že ide o prekážku v práci.

14. mar 2020 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Nepedagogickí pracovníci jednej z košických stredných škôl sa obrátili na Korzár s prosbou o pomoc.

Vedenie školy ich predvolalo na pondelok, aby sa s nimi dohodlo, akým spôsobom sa vyrieši dvojtýždňový zákaz vyučovania na všetkých školách, ktorý od 16. do 27. marca (vrátane) vydal Ústredný krízový štáb SR v súvislosti s novým koronavírusom.

„Tvrdia nám, že vraj sa na rozdiel od pedagógov na nás, ostatných zamestnancov, prekážka v práci na strane zamestnávateľa podľa Zákonníka práce nevzťahuje. Chystajú sa nás nútiť, aby sme si čerpali dovolenky, či sa dali vypísať. Považujeme to za nespravodlivé,“ dozvedeli sme sa od jedného z pracovníkov školy, ktorý si neželá, aby sme uvádzali jeho meno.

Župa: Zamestnávateľ nesmie vydávať také pokyny

Toto výchovno-vzdelávacie zariadenie patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK).

Hovorkyňa župy Anna Terezková nám v reakcii na tento prípad poskytla „Usmernenie k obmedzenej činnosti školy a školského zariadenia“, ktoré dostali všetci riaditelia škôl a obsahuje presné inštrukcie, ako majú postupovať.

„Ak nie je možné pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy, pretože škola alebo školské zariadenie sú ‚zatvorené‘, ide o ‚inú‘ prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce ‚ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku‘. Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť aj na výkone práce doma, tzv. ‚home office‘,“ píše sa v usmernení župy.

Zdôrazňuje sa v ňom tiež, že Zákonník práce neumožňuje, aby zamestnávateľ dával zamestnancom v tejto situácii akýkoľvek pokyn na čerpanie dovolenky, náhradného voľna, aby bezdôvodne absolvovali lekárske vyšetrenie, prípadne aby čerpali ošetrovné s cieľom úspory mzdových nákladov.

„Súvisí to so skutočnosťou, že pri čerpaní dovolenky, ako aj pri čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas sa zamestnávateľ so zamestnancom musí dohodnúť,“ podčiarkuje sa v župnom dokumente pre školy.

