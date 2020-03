Na vodáckom maratóne štartovalo za 50 rokov 16-tisíc účastníkov

Medzi inými aj slovenskí reprezentanti či olympionici.

16. mar 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Košický vodácky maratón (KVM), ktorý vlani oslávil okrúhle jubileum – 50 rokov existencie, získal osobitné ocenenie v rámci ankety Športová osobnosť Košíc.

Predsedom organizačného výboru je od vzniku podujatia Karol Vojtaník, ktorý si prevzal sošku na slávnostnom galavečere.

Vodáckeho maratónu v metropole východu sa za päť desaťročí zúčastnilo viacero známych vodákov, z ktorých sa neskôr stali úspešní reprezentanti.

Svoj debut zažil v Košiciach aj Halčin

Celková účasť KVM, ktorý je najstarším sprievodným podujatím Medzinárodného maratónu mieru, je prekvapivo vysoká.

„Za 50 rokov prišlo na štart 16-tisíc vodákov z deviatich krajín v celkovom počte dvetisíc plavidiel. Najstarší účastník mal 88 rokov a najmladšia 6 mesiacov, ktorá sa plavila so svojimi rodičmi. Účastníkom ponúkame viacero kategórií. Nechýba ani C2 mužov alebo mix, ktorá býva najviac obsadená,“ povedal Karol Vojtaník, ktorý si zaspomínal aj na známych účastníkov vodáckeho maratónu.

„Ako tréner sa u nás objavil Lajos Kiss z Maďarska, ktorý bol na olympiáde v Melbourne strieborný v K1 mužov. Debutoval u nás kajakár Martin Halčin, ktorý sa vypracoval na slovenského reprezentanta. Na svoj štart na KVM rád spomína aj Rudolf Forai, ktorý je najúspešnejším košickým kanoistom a zároveň sme ho vyhodnotili ako najlepšieho kanoistu storočia.“

Najviac prvenstiev má Varga

Jedno víťazstvo za druhým si na KVM pripisuje v posledných ročníkoch Martin Varga.

„Je to asi náš najvšestrannejší účastník. Zaznamenal 10 víťazstiev v rôznych kategóriách, nielen na K1 mužov ale aj C2 mix. Medzi ženami v K1 si tri víťazstvá pripísali Krivošová, Franeková a Paňková.“

Ocenenie v rámci ankety ŠOK si Vojatník nesmierne váži.

„Chcel by som sa poďakovať, za to, že nám udelili krásnu sošku. Zatiaľ má čestné miesto u mňa v obývačke, ale v budúcnosti ju možno posuniem ďalej. Je to ocenenie celého tímu organizátorov. Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť Katarínu Cechlárovú, ktorá dva roky v mojej neprítomnosti podujatie organizovala a jeden ročník v čase revolúcie robila Ľuba Grunská,“ uviedol Vojtaník.