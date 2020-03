Predavačka z košických potravín: Nosiť rúška a rukavice sme dostali príkazom

Pekári nestíhajú piecť. Ostatného tovaru je stále dosť.

16. mar 2020 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Nedostatok ochranných pomôcok, slovné napádanie zo strany zákazníkov aj obavy o svoje zdravie.

Tieto dni sú pre predavačov v obchodoch mimoriadne náročné.

Mnohé predajne prežívajú návaly a personál sa nezastaví.

Predavačka siete lokálnych obchodov s potravinami v Košiciach opisuje situáciu v prevádzke na jednom zo sídlisk.

„Rukavice sme dostali už v priebehu týždňa, rúška máme od soboty. Nosiť sme ich dostali príkazom,“ hovorí.

Ďalším z opatrení, ktoré nadriadení zaviedli počas víkendu, je aj meranie teploty všetkým zamestnancom pred začiatkom zmeny.

Dezinfekcia raz denne

Podľa slov predavačky sa pracovná doba zatiaľ nijako neupravovala.

„Akurát sa stane, že nás niekedy poprosia zostať o hodinu dlhšie, kvôli dezinfekcii predajne, alebo prísť o niečo skôr, lebo je veľa tovaru, ktorý treba vyložiť.“

Celá predajňa sa dezinfikuje raz denne, vždy večer po záverečnej.

„Dostali sme na to špeciálny roztok, s ktorým sa všetko vystrieka.“

Náladu medzi pracovníkmi hodnotí ako štandardnú, no pripúšťa, že nervozita stúpa pre extrémne vysoký počet zákazníkov.

„Nevieme sa dostať z pokladne pomaly ani na záchod, nieto sa najesť. Keď príde tovar, nemá ho kto vyložiť, lebo sú všetci v pokladni,“ opisuje aktuálnu situáciu.

Pekári nestíhajú piecť

Problém je, že pokladňu, pri ktorej je rad ľudí, zatvoriť nemôže, lebo by zákazníci začali nadávať.

No zároveň nadávajú aj preto, že nie je vyložený tovar, ktorý by si chceli kúpiť.

„Je to začarovaný kruh. Cesta von neexistuje,“ dodáva.

Zo skúseností hodnotí, že tovaru je dosť, nákupné šialenstvo je preto zbytočné.

„Len ešte nevieme odhadnúť, koľko čoho objednať, ale tovar je dodávaný normálne. Len veľmi výnimočne sa stane, že niečo nepríde. Tomu sa nedá zabrániť a deje sa to, aj keď nemáme v štáte výnimočnú situáciu. Jediné, s čím býva problém, je chlieb a pečivo. Pekári nestíhajú piecť. Ale zatiaľ sa u nás pre nič zákazníci nebili,“ snaží sa odľahčiť vážnu situáciu.

Strach z nákazy

Pri rozhovoroch s rodinou sa téma takmer vždy zvrtne na obavy.

Boja sa o ňu, a logicky, majú strach aj o seba.

Dodáva, že do práce chodia všetci, len jedna z kolektívu využila možnosť OČR, keďže má pre zatvorené školy doma deti a nemala ich s kým nechať.

„Zatiaľ sa to všetko dá zvládnuť. Áno, sme v kontakte s obrovským množstvom ľudí, ale to sú aj zdravotníci alebo poštári. Ľudia majú strach a nekonajú racionálne. Aj u nás v predajni sa jeden zákazník pustil do druhého, pretože si kýchol. Denne vidím, že odkedy na Slovensko prišiel vírus, odišlo slušné správanie,“ dodala.

