Plot v Starom Meste má po dvadsiatich rokoch padnúť

Radnica chce lokalitu bez plota a ďalšej výstavby.

20. mar 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. V roku 1995 kúpila pravoslávna cirkev od mesta Košice pozemok na Ulici Československej armády na výstavbu chrámu.

Stavebné konanie sprevádzali petície občanov aj nesúhlasné stanoviská mestskej časti Staré Mesto.

V roku 1998 vyrástol okolo pozemku kvôli výstavbe chrámu kovový plot. Dnes je v dezolátnom stave, časť je skorodovaná a pri silnejšom vetre sa miestni obávajú jeho uvoľnenia a úrazu.

Rokovania nepomohli

Staromestský starosta Igor Petrovčik (exSpolu) hovorí, že neestetický plot okolo kostola bude čoskoro minulosťou.

„Verím tomu, že najneskôr do dvoch mesiacov pôjde dole. Robíme všetko pre to, aby to bolo čím skôr. Tento ohavný plot je tam viac ako 20 rokov a znepríjemňuje život okolo bývajúcim občanom, takýto plot tam už dávno nemal byť. Keďže sme uplynulý rok nedospeli s predstaviteľmi cirkvi ku konštruktívnemu rokovaniu, rozhodol som sa nielen ako starosta, ale aj ako člen majetkovej komisie na meste tento problém otvoriť.“

Ukázalo sa, že oplotenie je jedným z mnohých problémov, ktoré mesto má s nájomnými zmluvami, ktoré nie sú v poriadku a sú pre mesto nevýhodné.

Podobné prípady našiel hlavný mestský kontrolór na viacerých miestach.

Čierna stavba?

„Tento plot je tam v podstate načierno, lebo vôbec nekopíruje nájomnú zmluvu. Je zabratý mestský pozemok po celom obvode asi o dva metre, to sa musí dať do poriadku. Druhým problémom je samotný výzor plota. Cirkev tvrdí, že je to plot, ktorý ohradzuje stavenisko. Problém je v tom, že to takto nemôže byť ďalej, pretože tento chrám bol skolaudovaný a sú tam omše,“ argumentuje Petrovčik.