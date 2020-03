Zamestnanec: Seniori v mestskom domove obchádzajú opatrenia proti koronavírusu

Riaditeľka: Je to už na ich zodpovednosti.

18. mar 2020 o 0:00 Michal Lendel, Judita Čermáková

KOŠICE. Jeden zo zamestnancov Strediska sociálnej pomoci mesta Košice (SSPMK) na Garbiarskej, ktoré sa stará o tamojších seniorov, kritizuje časť klientov za nezodpovedný prístup v súvislosti s koronavírusom.

„Skúsenosť s pacientmi zo zahraničia ukazuje, že ochorenie Covid-19 ohrozuje najviac ľudí nad 65 rokov. Paradoxne sa mnohí z našich seniorov správajú napriek tomu nezodpovedne. Neriskujú tým iba svoj život, ale aj životy ďalších ľudí z nášho zariadenia i personálu. Nechcem si ani len predstaviť, čo by sa stalo, ak by sa tento vírus dostal medzi našich klientov,“ upozornil zamestnanec strediska.

Zamestnanec: Seniori rúška nenosia

Podľa neho platia v mestskom domove dôchodcov opatrenia, ktoré seniori obchádzajú.

„V súvislosti s pandémiou bol prijatý napríklad zákaz návštev. Taktiež bol zavedený špeciálny režim pre dôchodcov, ktorí sa k nám chodili iba stravovať. Do budovy by sa nemal dostať žiaden človek zvonku. Napriek vážnosti situácie sa klienti stretávajú s návštevami na ulici. Pri vychádzkach či ceste do obchodu nepoužívajú mnohí z nich ani len rúško alebo šatku,“ doplnil.

Podľa zamestnanca je v danej situácii nutné sprísniť ešte viac opatrenia v zariadení.

„Doteraz sme sa spoliehali na zdravý rozum. Zdá sa, že to nefunguje. Som zvedavý, kto ponesie zodpovednosť, ak dôjde k najhoršiemu,“ dodal.

Nedisciplinovanosť niektorých klientov priznala aj jedna z tamojších senioriek.

„Ráno som sa viezla vo výťahu s 85-ročnou pani. Tá sa ma opýtala, či už to chytilo aj mňa a ukázala na rúško na mojej tvári. Snažila som sa jej vysvetliť, že je to prevencia, ale ona iba kývla rukou. Niektorí s tým majú očividný problém,“ pripustila klientka zariadenia.

Tá si ale nemyslí, že riešením by bol plošný zákaz vychádzok zo zariadenia.

Riaditeľka: Je to ich zodpovednosť

Voči zavedeniu takéhoto opatrenia je skeptická i šéfka SSPMK Zdenka Sloviková.



„Ak klienti idú mimo zariadenia, dostali odporúčanie, aby čo najviac minimalizovali kontakty s ostatnými ľuďmi. Klientom nemôžeme zakázať odísť z Garbiarskej, je to už na ich zodpovednosti. Aj naďalej platí prísny zákaz návštev, s čím nie všetci príbuzní súhlasia. Naši zamestnanci už zažili viaceré nesúhlasné reakcie,“ povedala na margo aktuálnej situácie Sloviková.

Doplnila, že povinnosť nosiť rúška majú v práci všetci zamestnanci strediska, čo sa podľa jej slov dodržiava.

„Rúška sú objednané aj pre klientov, momentálne sa čaká na ich dodanie. Dostali však odporúčanie, aby dovtedy v priestoroch zariadenia nosili napr. šatky alebo šály,“ uviedla riaditeľka počas pondelka.

„Čo sa týka možného prenosu nákazy, tak klienti a zamestnanci uplynulý týždeň podpisovali čestné prehlásenie, že neboli v úzkom kontakte s osobami, ktoré boli alebo mohli byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia Covid-19, že nemajú doteraz známe klinické príznaky tohto ochorenia.“

Ide o horúčku, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, hrdla alebo hlavy, príp. únavu.

Sloviková dodala, že zariadenie sa bude aj naďalej riadiť opatreniami Centrálneho krízového štábu a Krízového štábu mesta Košice.

Rúška už dorazili

Stredisko napokon dostalo rúška pre klientov v utorok ráno.

Podľa informácií z radnice si 260 kusov prebrala na magistráte priamo riaditeľka zariadenia.

Ochranné pomôcky pochádzajú zo zásielky 4000 rúšok, ktoré dorazili na magistrát v pondelok.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.