Namiesto boja o olympiádu je triatlonistka Gajdošová v karanténe

Prekvapilo ju, že na letiskách stretla minimum ľudí s rúškami.

17. mar 2020 o 16:47 Daniel Dedina

KOŠICE. Pre Slovákov, ktorí sa vrátia zo zahraničia, platí momentálne povinná 14-dňová karanténa.

Týka sa aj viacerých známych športovcov.

Cez víkend sa z Fínska dostala vládnym špeciálom domov posádka s našou biatlonovou výpravou i hokejistami pôsobiacimi v krajine tisícich jazier.

Z teplejších zemí prileteli vodní kanoisti ako aj triatlonisti Richard Varga a Romana Gajdošová.

Tá po návrate z Kanárskych ostrovov trávi tieto dni v nútenom azyle v rodných Košiciach.

Zvažovala, či ostať alebo ísť domov

„Po pretekoch v Indii a chvíli strávenej v Brne sme šli na Kanárske ostrovy s tým, že štyri až päť dní bude aklimatizačných na teplo. Potom som mala odletieť do pevninskej časti Španielska, na preteky do Huelvy. Následne sa vrátiť späť, ostať tam do konca marca a pokračovať do Južnej Ameriky,“ priblížila Romana Gajdošová v rozhovore pre Korzár svoj pôvodný harmonogram.

Pandémia koronavírusu ho však roztrhala na franforce a dnes je všetko inak.

O tom, že preteky v Huelve sú zrušené sa dozvedela len deň pred odletom.

Narýchlo tak musela rušiť ubytovanie i letenky.

„Zvažovala som, že ostanem na Kanárskych ostrovoch, čo mi mnohí schvaľovali. Vraveli, že na Slovensku začína panika. Tam to nebolo vôbec cítiť. Ľudia si naďalej dovolenkovali, v obchodoch nebolo badať, že by bolo niečo vypredané. Akurát keď som zháňala rúška na cestovanie pre priateľa, v lekárňach sa vždy zasmiali, že nič také absolútne nemajú. To bolo jediné, podľa čoho sa dalo poznať, že aj na Kanárskych vedia o koronavíruse,“ vraví Gajdošová.

Rozhodnutie v prípade dlhodobo najlepšej slovenskej triatlonistky padlo, keď v Španielsku vyhlásili zákaz vychádzania.

„Platilo to aj pre Kanárské ostrovy, napriek tomu, že tam nebol žiaden potvrdený prípad. Vtedy som si povedala, že nemá zmysel zostávať. Nevedela som, ako sa to bude meniť a nechcela som riskovať,“ priznala.

Nasledoval strastiplný návrat

Hoci cestovanie je prirodzenou súčasťou športového bytia Romany Gajdošovej, jej návrat domov bol poriadne strastiplný.

„Letenky mi doslova mizli pred očami, cestovné agentúry ich nakupovali, aby mohli dostať domov svojich klientov. Celú noc som poriadne nespala, lebo sa mi nepodarilo prikúpiť batožinu. Mala som bicykel i dve veľké tašky a nevedela som, či mi ich vezmú,“ opisuje 25-ročná Košičanka starosti z uplynulých dní.

Šíreniu súčasnej vírusovej hrozby pomohlo aj podcenenie situácie.

Potvrdzujú to aj nasledujúce Gajdošovej slová.

„Na letisku na Gran Canaria som už videla zopár ľudí s rúškami, ale zamestnanci mali maximálne rukavice. Obchody a reštaurácie boli zatvorené, fungovali len potraviny. Odtiaľ som letela do Lisabonu, pretože Portugalsko bolo menej rizikové. Tam bolo otvorené všetko, rúšok pribudlo, ale napríklad letušky ich nemali. Bola som prekvapená, či sa neboja. A vo Viedni bolo takisto veľmi málo ľudí s rúškami. Dokonca aj pri batožinovom páse z Madridu, ktoré je ohnisko nákazy. Asi tú situáciu nebrali príliš vážne,“ čuduje sa aj s odstupom pár dní.

Na žiadnom z týchto miest neabsolvovala ani žiadne meranie teploty.

Je sama v byte. Zatiaľ sa ešte smeje

Momentálne už Romana Gajdošová trávi čas v Košiciach.

V karanténe, nie však domácej.

Aby neobmedzila členov svojej rodiny.

„Som sama v prenajatom byte,“ prezradila.

„Neviem ešte, ako presne to funguje, ale myslím, že nakúpiť by som si ísť mohla. Samozrejme, s rúškom a vyhnúť sa čo najviac ľuďom. Taktiež chcem zistiť, či by som si mohla ísť aspoň zabehať, buď skoro ráno alebo neskôr večer,“ povedala nám s tým, že na 90 percent je presvedčená, že nakazená nie je a ani sa necíti zle.

„V najhoršom prípade strávim štrnásť dní tu. Tým, že apartmán má dvor, naši mi vedia dať veci do dvora a ja si to vezmem, keď odídu, aby sme sa nestretli,“ uviedla už šesťnásobná slovenská triatlonistka roka.

„Som tu druhý deň, tak zatiaľ sa ešte smejem. Mám veľa kníh i požičaný notebook, na ktorom robím vyúčtovania. Veci, čo som platila na poslednú chvíľu, ma stáli všetky moje peniaze. Na budúci rok sa zas chcem prihlásiť na magisterské štúdium, tak si asi pozriem prihlášky a stiahnem niečo na učenie. Je tu aj telka a viem si tu urobiť posilku,“ hútala nad svojím najbližším programom východniarka žijúca v Brne, kde odišla kvôli lepším tréningovým podmienkam i vysokej škole.

Do Českej republiky sa ale momentálne pre zavreté hranice nedostane.

Kvalifikácia na OH je neférová

Vzhľadom na dátum v kalendári mal súčasný program triatlonistky Romany Gajdošovej vyzerať úplne inak.

Jej snaha o zisk olympijskej miestenky do Tokia smerovala do finále.

„Do konca apríla nebudú žiadne preteky, to je už oficiálne. Čo bude potom, zatiaľ nepovedal nikto. Na začiatok mája je naplánovaný Svetový pohár vo Valencii, ale skôr si myslím, že zákaz sa ešte predĺži,“ zamyslela sa, aby následne prezentovala jasný postoj.

„Neviem ani ako to bude s kvalifikáciou, zatiaľ je všetko zmrazené, takže body nikomu nepribúdajú ani neubúdajú. Už teraz je to dosť neférové a neregulárne a myslím si, že do pôvodného termínu olympiády sa to ani nedá zachrániť, aby to bolo spravodlivé voči väčšine.“

Tak natrénované ešte nemala

K svojim vyhliadkam štartovať pod piatimi kruhmi v Tokiu Gajdošová poznamenala:

„Teraz som, ak sa nemýlim, prvá pod čiarou o osem bodov. Stačia jedny preteky a mohla by som byť v štartovej listine. V triatlone však do toho vstupuje tak veľa faktorov, ktoré to môžu ovplyvniť, že teraz to neviem odhadnúť. Doposiaľ som nikdy nemala tak natrénované ako tento rok. Zima i dva a pol mesiaca prípravy prebehli bez komplikácií, ale žiaľ si to neotestujem, keďže preteky sa zrušili. Všetci čakáme, čo bude ďalej,“ povzdychla si Romana Gajdošová, ktorej neostáva nič iné, len sa udržiavať v čo najlepšej kondícii.

Jedno veľké športové podujatie, majstrovstvá Európy vo futbale, sú už presunuté na budúci rok.

Podobný scenár by naša najlepšia triatlonistka uvítala aj v prípade olympiády.

„Namiesto štyroch mesiacov bude všetko natlačené do jedného. Navyše si myslím, že teraz nie je dôležité riešiť olympiádu, ale zbaviť sa vírusu a dať to celosvetovo do poriadku.“

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.