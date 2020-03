Košičanka z maďarského pohraničia: Prichádzame o domov

Časť Slovákov sa vracia, niektorí ostávajú u južných susedov.

17. mar 2020 o 17:06 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

KOŠICE. Maďarsko od polnoci na utorok 17. marca zatvorilo hranice, krajina dnu púšťa len vlastných štátnych príslušníkov.

Slovákom neplatí na vstup do Maďarska ani pobytová karta.

Je krátko pred 15. hodinou, prichádzame ku hraničnému priechodu Milhosť.

Cez hranicu kráčajú na Slovensko dvaja „batôžkari“.

Ide o dvoch mladých ľudí z Moldavy nad Bodvou, vracajúcich sa z Rumunska.

Na poslednú chvíľu

„Neboli tam ešte takéto opatrenia, bolo ale pomenej ľudí na uliciach. Sme radi, že sme to stihli, neradi by sme uviazli v Rumunsku. Dnes už ľudí z Rumunska do Maďarska nepúšťali, takže je to na poslednú chvíľu,“ s úľavou konštatujú Ladislav a Monika.

Hovoria, že ich čaká 14-dňová karanténa.

Domov pôjdu autom, ktoré im známi nechali na neďalekej pumpe.

Vojaci a policajti

Hranicu strážia policajti aj vojaci.

Vravia, že situácia je pokojná a v utorok od rána sa do Maďarska neúspešne pokúsilo dostať asi 10 ľudí.

Väčšina Slovákov sa podľa nich vrátila domov.

„Problém je skôr na rýchloceste, kde sa vytvárali aj päťkilometrové kolóny. Policajti niektoré autá otáčajú,“ vravia.

Vojaci sa striedajú po 12 hodinách, majú rúška aj dezinfekčné prostriedky pre vlastnú potrebu.

Kamionistu, ktorého púšťajú, upozorňujú, že nemá rúško.

Vravia mu, nech je v čo najmenšom kontakte s ľuďmi.

Musia sa rozhodnúť

K bezpečnostným zložkám prichádza muž, ktorého kolegyňa býva v Maďarsku, no pracuje na Slovensku.

Potrebuje od nej prevziať kreditnú kartu.

Policajti mu vravia, aby sa autom pokúsil dostať k maďarskej hranici, odkiaľ ho ale Maďari otočia späť. Tam mu môže kartu podať.

„Toto neplatí, akoby som prešiel cez hranice?“ uisťuje sa v súvislosti s povinnou karanténnou. Policajti ho ubezpečujú, že nie.

Viacerí Košičania žijú v Maďarsku, v blízkosti hraníc si kúpili domy alebo chalupy.

Teraz sa musia rozhodnúť, či ostanú alebo sa vrátia na Slovensko.

Späť do Maďarska sa do odvolania nedostanú.

Prichádzajú o prácu

Aj Katarína s priateľom už niekoľko rokov bývajú v obci Hidásnémeti.

Zavretie hraníc vníma s obavou.

„Hlavný problém vidím v tom, že keby sme chceli odísť, tak je tu dosť veľké riziko nechať tu dom so všetkým. V tejto situácii, keď ani nevieme, dokedy to bude trvať a či vôbec sa bude dať v blízkej budúcnosti vrátiť, je ťažké sa rozhodnúť.“

Pre návrat na Slovensko by sa rozhodli v prípade, ak by mali oni alebo ich blízki zdravotné problémy.

„Išli by sme aj kvôli jazykovej bariére do Košíc, keďže, bohužiaľ, nevieme po maďarsky. Rovnako ako aj mnohí Slováci, čo tu žijú.“

Keďže Katarína je výtvarníčka a grafička a pracuje pre kaviarne či podujatia, prichádza postupne o klientov.

„Mám ešte rozrobené zákazky, ale momentálne nebude asi nikto potrebovať také služby."

Uvažuje preto nad tým, že urobí online kurz kreslenia, keďže ľudia sú doma.

„Je to mierne absurdná situácia. Miestni Maďari z Hidásnémeti robia v kechneckom priemyselnom parku a tí to majú taktiež, akurát oni prišli o prácu. Lebo v okrajových dedinách majú problém nájsť si prácu, tak mnoho Maďarov odtiaľ robí na Slovensku a žijú tu, takže majú vlastne podobný problém. Oni týmto zásahom prichádzajú o prácu, my o domov,“ dodala Katarína.

