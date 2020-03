Vodnopólistka Kurucová verí v účasť Sloveniek na olympiáde

Chcela by zopakovať úspech z majstrovstiev Európy.

19. mar 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Vodnopólistky ŠG Olympia Košice od založenia klubu v roku 2016 neokúsili v domácej najvyššej súťaži trpkosť prehry.

Košičanky majú na konte tri majstrovské tituly a tri prvenstvá v Slovenskom pohári.

Kapitánkou Olympie je od začiatku Jana Kurucová, ktorá zároveň patrí medzi opory slovenského reprezentačného družstva vedeného Milanom Henkrichom.

Kurucová získala vlani ocenenie od Slovenskej plaveckej federácie pre najlepšiu hráčku za rok 2019.

Rada sa vyparádi a namaľuje

Svojimi výkonmi sa navyše zaradila medzi desať najlepších športovcov v ankete Športová osobnosť Košíc (ŠOK).

„Anketu som sledovala aj po minulé roky. Viem, že naposledy sa do najlepšej desiatky dostal z vodnopólistov Tomáš Hoferica a teraz sa to podarilo mne. Je to veľmi dobré nielen pre vodné pólo u nás v Košiciach, ale na celom Slovensku. Moje pocity boli spočiatku rozpačité, ale veľmi ma to ocenenie potešilo. Je to samozrejme aj zásluha celého klubu, od spoluhráčok až po trénera,“ povedala Janka Kurucová.