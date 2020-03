Košičanka žijúca v Británii: Bojím sa, aby sme nedopadli ako Taliansko

Keď sa chránila v autobuse šálom a rukavicami, zazerali na ňu.

19. mar 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

KOŠICE. V čase, keď Slovensko i viaceré európske štáty zavádzajú striktné opatrenia, aby čo najviac znížili riziko prenosu koronavírusu, sa Veľká Británia k hroziacej pandémii stavia svojsky.

Tamojšia vláda je totiž rozhodnutá vystaviť populáciu vírusu, aby tak vybudovala kolektívnu imunitu.

Británia navonok vyzerá, že má situáciu pod kontrolou a našla si svoju vlastnú cestu, ako sa s vírusom vysporiadať, jej obyvatelia sa však minimálne ako zákazníci správajú rovnako ako ostatní Európania.

Súčasný stav na Britských ostrovoch nám opísala 34-ročná Košičanka Martina, ktorá už takmer desať rokov žije a pracuje v Liverpoole.

Kompletne vypredané

Aj v Británii vybuchla nákupná horúčka, ľudia si robia zásoby a v supermarketoch ostávajú po nich prázdne regály.

„Ľudia nakupujú ako o život. V obchodoch je kompletne vypredaný toaletný papier, vreckovky, vlhčené utierky, detské utierky, plienky, cestoviny, fazuľa v konzerve a zopár ďalších potravín. A taktiež mydlá, najnovšie už aj šampóny a o sanitačných géloch sa ani nemusíme baviť.“

Pokračuje, že niektorí ľudia doslova nakúpia celé balíky napríklad plienok a potom ich predávajú za „ťažké“ peniaze.

Upozornenia a odporúčania, nie nariadenia

Nákupy si Briti síce robia, ale z osobnej ochrany pred vírusom si zatiaľ ťažkú hlavu nerobia.

Martina opísala, že do práce cestovala tak ako každý deň autobusom a nechala si na ústach šál, rovnako na rukách rukavice. Ostatní cestujúci na ňu pozerali, akoby sa zbláznila.

Rodená Košičanka hodnotí, že doteraz (rozhovor sme robili v utorok dopoludnia) britská vláda zaviedla len veľmi málo opatrení a nariadení.

„Maximálne upozorňujú alebo odporúčajú, že keď má niekto teplotu alebo má kašeľ, tak sa má izolovať aspoň na sedem dní, kým to prejde. Ak nie, tak majú volať na linku, prídu ich otestovať a ľudia nad 60 rokov by mali ostať doma. Až dnes (v utorok) prišli s tým, že akékoľvek akcie nad 500 ľudí by mali byť zrušené. Tiež je to len odporúčanie, nie nariadenie.“

Plný futbalový štadión

Ako vyzeral v Liverpoole minulý týždeň?

„Mali sme futbal, niekoľko tisíc ľudí pokope (išlo o Ligu majstrov – zápas FC Liverpool a Atlético Madrid). Minulý víkend bol hotel plný, samé rozlúčky so slobodou, narodeniny. Reštaurácie, bary takisto plné."

Niektoré obchody sa rozhodli aspoň o určitý druh regulácie. Ako jedno z opatrení Košičanka menuje napríklad to, že sieť obchodov s mrazenými potravinami skrátila otváracie hodiny od deviatej rána do piatej popoludnia.

Zároveň však od deviatej do jedenástej dopoludnia sieť obchodov vyhradila čas na nákupy pre starých ľudí, ktorých väčšina európskych krajín varuje, aby vôbec nevychádzala z domu von, keďže patria medzi najviac ohrozených pacientov.

Nemajú tušenie, čo to môže znamenať

Keď sa Martina zhovára s kolegami či známymi, len málokto podľa nej má prehľad, čo sa vlastne deje.

„Vedia len toľko, že to prišlo z Číny a že v Taliansku umiera veľa ľudí a to je tak všetko. Ešte sa posťažujú, lebo im zrušili výlety. Nemyslím si, že majú vôbec tušenie, aké to môže mať následky, bojím sa toho, aby sme nedopadli ako Taliansko.“

Martina pracuje v jednom z liverpoolskych hotelov ako manažérka. Vo svojom zamestnaní tiež naráža na tému koronavírusu, ale nie pri zavádzaní pravidiel, ktoré by zmiernili rozširovanie ochorenia.

„Ráno náš generálny ohlásil, že to, čo sa deje v Taliansku, sa udeje pravdepodobne aj vo Veľkej Británii, ale sme za Talianmi tri týždne pozadu. Tak podľa neho máme ešte dosť času.“

Ak nie obchody, tak mydlo z hotela

Keď neposlúžia obchody, tak si zákazníci zgustnú na vybavení hotelov a zásobia sa.

„Mizne nám toaletný papier – z toalety v reštaurácii a tiež z izieb. Čo sa týka mydla, máme také väčšie fľaštičky zabudované na stene. Dnes (v utorok - pozn. red.) nám pre istotu zmizli dve a to rovno zo záchodu pre vozičkárov.“

Martina opisuje, že niektoré hotely už obmedzili prevádzku. Ako príklad menuje jeden, v ktorom pracuje jej známy.

Skupiny, ktoré sa u nich zvyčajne ubytovávajú, si zrušili pobyt. Len za týždeň tak hotel prišiel o 20-tisíc libier.

„Majiteľ požiadal zamestnancov, aby si vzali neplatené voľno a tým pomohli biznisu. Pokiaľ to odmietnu, tak ich pravdepodobne vyhodia.“

Počet prípadov nákazy stúpol v stredu v Británii na vyše 2600, obetí je 104.

Odborníci z londýnskej vysokej školy Imperial College odporučili britskej vláde, aby krajina sprísnila opatrenia v súvislosti s nákazou koronavírusom.

(Poznámka: Od rozhovoru sa situácia vo Veľkej Británii zmenila. Od piatku nariadili celoplošné zatvorenie škôl. Britský minister zdravotníctva Matt Hancock v stredu oznámil, že vláda tento týždeň predloží parlamentu návrh legislatívy, ktorá bude obsahovať opatrenia na boj proti šíreniu koronavírusu.)