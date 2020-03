Vyplácanie dávok: V Moldave ukážkovo, na Luniku IX bola tlačenica

Starosta Marcel Šaňa: Snažíme sa to zachraňovať.

KOŠICE, MOLDAVA NAD BODVOU. Na východnom Slovensku sa v týchto dňoch začalo s vyplácaním každomesačných sociálnych dávok.

Z množstva ľudí na jednom mieste, ktorí neraz žijú v domácnostiach s nižším hygienickým štandardom, vyslovovali obavy starostovia obcí, ale aj pracovníci pôšt.

„Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) povedal, že v deň vyplácania dávok posilnia hliadky štátnej polície. Tie tu nie sú, pomáhajú len mestskí policajti a naše občianske hliadky, ktoré sme zriadili, kým trvá mimoriadna situácia,“ hovorí starosta košickej mestskej časti Lunik IX Marcel Šaňa (SRK).

Starosta: Nepáči sa mi, že sú pokope

Pred jedinou poštou na sídlisku sa od rána zhromažďovali obyvatelia.

Bezpečné rozostupy nerešpektovali, rúška nemali všetci.

Podmienkou pritom bolo, že dovnútra budú vpustení len s ochranou tváre.

„Stoja pred dverami, je tam snaha o nejaký rad. Do vnútra ich vpúšťa policajt len po jednom. Nepáči sa mi, že sú pokope, ale bolo nám povedané, že na to dohliadne polícia. Nedostal som žiadne pokyny ako to bude prebiehať. Snažíme sa to nejako zachraňovať.“

Podľa Šaňu sú dávky vyplácané vždy len počas jedného dňa, myslí si, že to inak nebude ani teraz a všetko sa stihne.

„Na sídlisku je približne tristo ľudí, ktorí poberajú dávku, ak sa nestane nič mimoriadne, určite budú vyplatené do večera.“

Potraviny nakupujú jednorazovo

Obchod s potravinami je na Luniku IX otvorený, podľa Šaňu si tam môžu nakúpiť všetko potrebné.

„Väčšina nakupuje tu. Tí, čo poberajú dávky, nakupujú jednorazovo na celý mesiac. Sú tak zvyknutí, či je koronavírus alebo nie. Do obchodu potom chodievajú už len na chlieb a pečivo, ale ostatné potraviny majú doma,“ dodáva Šaňa.

Konštatuje, že s nosením rúšok medzi obyvateľmi to nie je až také zlé.

„Nosí ich väčšina, hoci je ťažké sa k nim dostať, tak si ich vyrobili sami. Toto rešpektujú.“

Voda bez obmedzení

Po rozhodnutí mesta je v bytovkách, kde bola regulovaná voda, voda k dispozícii bez obmedzení.

„V jednom bytovom dome sme zriadili výdajňu pre obyvateľov nelegálnej osady Mašličkovo, vodu majú k dispozícii nepretržite. Občianske hliadky chodia do ulíc a upozorňujú obyvateľov, aby sa nezdržiavali v skupinkách, deti, ktoré sú na ulici bez dozoru posielajú domov a rodičov upozorňujú, aby ich nepúšťali vonku. Mesto tiež zabezpečilo jednu nahrávku, ktorú púšťame v miestnom rozhlase každú hodinu. Sú v nej upozornenia, čo všetko treba dodržiavať,“ hovorí o opatreniach starosta.

V Moldave bez problémov

Kým na Luniku IX bezpečnostné opatrenia pred nákazou novým koronavírusom obyvatelia nerešpektovali, v Moldave nad Bodvou sa správali ukážkovo.

Vykonané opatrenia tu podľa polície fungujú a všetko prebieha podľa určených pravidiel, transparentne a bez tlačenice a nadávok. Ľudia dodržiavali rozostupy a prišli s rúškami na tvári.

„Mimoriadna situácia si vyžaduje aj takéto opatrenia," dodala polícia.

