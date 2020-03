Starkí v Košiciach majú problém s nákupom potravín

Pomôcť im chcú aj mestské časti.

18. mar 2020 o 13:58 Jana Ogurčáková

KOŠICE. V ťažkej situácii sa v súvislosti s koronavírusom a preventívnymi opatreniami ocitli starkí.

Obyvateľka Mestskej časti Sever žije sama. Nemá jej kto pomôcť.

Doteraz riešila nákupy taxíkom, tie však už pre obmedzenia neprepravujú ľudí.

Obchod je pre ňu priďaleko a doniesť nákup až domov nevládze.

Zavolajú, čo nakúpiť

Podobných prípadov je viac. „Aj včera sa nám ozvala jedna pani z Kalvárie, ponúkol som sa, že pôjdem s ňou, že ju odveziem a priveziem. No od štvrtka spúšťame nákupy. V stredu sme sa dohodli s prevádzkovateľom siete potravín, ktoré sú v našej mestskej časti. Od štvrtka si budú môcť seniori telefonicky objednať, budeme voziť dvakrát do týždňa - v utorky a vo štvrtky poobede,“ hovorí starosta Severu František Ténai (nezávislý).

Seniori zavolajú na miestny úrad a nadiktujú požadované potraviny.

„Ide najmä o seniorov, ktorí sú sami, alebo nejako obmedzení v pohybe a podobne. Samozrejme, opatrovateľská služba aj rozvoz obedov funguje.“

Sever zabezpečuje rozvoz obedov pre dôchodcov zo strediska sociálnej pomoci mesta Košice.

Klienti si nahlásia obed telefonicky a v jednorazových obaloch sa rozváža do bytov seniorom.

Od klientov majú vstup do brán, obed sa položí na dohodnuté miesto, preto pracovníci prichádzajú minimálne do kontaktu s klientmi.

Roznášať bude aj starosta

Bezplatný rozvoz potravín v rámci novej služby sa začne v utorok. Vykonávať ju bude niektorí zo zamestnancov úradu, alebo starosta.

„Firme odovzdáme zoznamy, oni prichystajú balíčky a my ich rozvezieme. Zaplatíme to a seniorom prinesieme nákup s bločkom. O náklady na dopravu sa postará miestny úrad. Máme informáciu, že niektorí mladí ľudia, alebo susedia chodia nakupovať dôchodcom v rámci solidarity,“ dodal Ténai s tým, že aj keby novú službu využilo len niekoľko seniorov, má to zmysel.

Rozdávajú rúška

Podobné služby pripravujú aj niektoré iné mestské časti.

Pod sociálne služby na Severe spadá aj mestská časť Ťahanovce.

Jej starosta Miloš Ihnát (nezávislý) hovorí, že mesto ich požiadalo, aby zadefinovali požiadavky potrieb pre seniorov.

„Okrem toho, že šijeme aj pre seniorov ochranné rúška, robili sme analýzu potrieb dovozu teplej stravy a nákupov. V jedálni Vojvodská si chcú pre balenú stravu za prísnych hygienických podmienok ísť sami. Sú nahlásení dvaja. Ostatným pomáha s nákupom vlastná rodina a nežiadali osobitnú pomoc.“

Seniorom aj chorým rozdávajú rúška. „Každý deň rozdáme aj pre občanov sídliska Ťahanovce približne 250 – 300 ochranných rúšok zadarmo. V šití ochranných rúšok pokračujeme. Nosia nám ich v desiatkach ušité aj mnohí dobrovoľníci,“ dodal Ihnát.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.