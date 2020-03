Hasiči zachraňovali dvoch ľudí v ohrození života

Záchranári sa k nim nevedeli dostať, pomoc volali príbuzní.

19. mar 2020 o 11:10 Kristián Sabo

KOŠICE. Košickí hasiči v stredu zasahovali pri dvoch prípadoch, v ktorých išlo ľuďom o život.

Zakliesnená v kúpeľni

Najprv vyrazili na Sokolovskú ulicu, kde sa v byte na treťom poschodí nachádzala 81-ročná žena v priamom ohrození života.

„Keďže neboli k dispozícii potrebné informácie, naši hasiči celý čas zasahovali s použitím dýchacích prístrojov,“ vravia hasiči.

Do bytu sa nevedeli dostať, preto vchodové dvere otvorili použitím hydraulického náradia. Po sprístupnení bytu vošli dovnútra.

Podľa dostupných informácií bola pacientka vo veľmi vážnom stave a navyše zakliesnená v kúpeľni. Zasahujúci hasiči jej poskytli neodkladnú prvú pomoc.

Po príchode záchranky naložili dôchodkyňu na nosidlá a zniesli do vozidla záchranky.

Žena údajne neprišla do styku s osobou, ktorá by bola podozrivá z koronavírusu. Bola prevezená do nemocnice.

Nevedeli, do čoho idú

Ďalší prípad absolvovali hasiči v stredu večer na Palárikovej ulici. Keďže netušili, či osoba v byte, ktorá nereaguje na zvonenie a nedvíha mobil, nemá cestovateľskú anamnézu na Covid-19, aj v tomto prípade preto postupovali maximálne opatrne.

Pri zásahu použili všetky potrebné ochranné prostriedky.

Dvere do bytu na druhom poschodí boli bezpečnostné, preto hasiči vošli do bytu pomocou rebríka cez balkón. Dvere na balkóne otvorili pomocou páčidla a vošli dovnútra spoločne s políciou. Osobu našli vo vážnom zdravotnom stave.

„Mužovi bola poskytnutá nevyhnutná pomoc a privolaná záchranka.“

Prípad dokumentuje polícia.