Päťdesiatnikovi Miroslavovi Sovičovi vyrastá zdatný nasledovník

Naďalej pôsobí v štruktúrach FC Košice, okúsil aj rolu skauta.

20. mar 2020 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Pri vyslovení mena Miroslav Sovič si mnohí spomenú na neúnavnú motorovú myš záložnej formácie 1. FC Košice i slovenskej futbalovej reprezentácie z druhej polovice 90. rokov.

Iným, pamätajúcim si najmä nedávnu históriu, sa vybaví ako vôbec prvý tréner A-tímu v ére FC Košice, ktorý mužstvo vlani suverénnym spôsobom previedol treťou ligou.

Nech je tak alebo onak, v oboch prípadoch hrá hlavnú rolu muž, ktorý 9. marca dovŕšil okrúhle životné jubileum – 50 rokov.

Ako sa cíti s piatimi krížikmi na chrbte? – nadhodili sme Miroslavovi Sovičovi v úvode nášho rozhovoru.

„Je to nezvyk, tá štvorka vpredu nebola až taká strašná,“ zasmial sa a pokračoval: „Päťka znamená, že som sa už asi prehupol niekam inam. Ide ale o to, ako sa človek cíti a nie aké číslo má vpredu. Hoci je to trochu zvláštne.“

Vzhľadom na súčasnú neľahkú situáciu v spoločnosti to s oslavou nepreháňal.

„Mali sme takú menšiu v rodinnom kruhu,“ prezradil jubilant.

Futbal mu aj niečo vzal, ale nič neľutuje

Množstvo ligových zápasov, dvojciferný počet v národnom tíme, dva tituly majstra republiky, účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov, vystúpenia na pôde gigantov ako Juventus Turín či Manchester United.

Miroslav Sovič má veru na čo spomínať.