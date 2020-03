Pre hrozbu nákazy prišli bezdomovci o polievky. Platia aj zákazy vychádzať

Šéf charity: Nemám predstavu, ako teraz fungujú.

KOŠICE. Arcidiecézna charita Košice aj šéf charity Samaritán v košickom Starom Meste sa už druhý týždeň snažia vyriešiť chod svojich zariadení pre ľudí bez domova.

Séria opatrení na úrovni mesta a štátu sa priamo dotkla ich klientov, ale aj zamestnancov.

„My sme museli zatvoriť, a tak to zrejme zostane zatiaľ do konca marca. Ale uvažujeme nad nejakým riešením. Tým, že v uliciach mesta nie sú ľudia, nemajú si bezdomovci odkiaľ vyžobrať peniaze. Nemám predstavu, akým spôsobom teraz fungujú,“ načrtol problém Ľubomír Badiar, šéf charity Samaritán na Zvonárskej ulici.

V Košiciach je bez domova 1200 ľudí, pohybujú sa v uliciach, možnosť dodržiavať hygienu je prakticky nulová.

Bezkontaktné vydávanie polievky

V Samaritánovi prevádzkovali sprchy, práčovňu, sklad oblečenia, v jedálni vydávali raz za deň polievku alebo iné teplé jedlo a niekoľkým bezdomovcom poskytovali dlhodobejšie ubytovanie.

„Všetko je zrušené. Ešte pár dní sme ambulantne vydávali polievku do jednorazového riadu. Vzali si ju do ruky a jedli vonku, ale ani to už nerobíme. Potreba oblečenia už v týchto mesiacoch nie je taká veľká ako v zime, to nie je až taký problém, ale jedlo je priorita,“ dodáva Badiar.

Preto so spolupracovníkmi uvažuje, že by výdaj polievky v nejakej forme obnovil.

„Išlo by to aj úplne bezkontaktne, no stále čakáme, ako sa situácia vyvinie a aké ďalšie opatrenia budú prijaté. Čo dnes ešte môžeme, zajtra môže byť zakázané.“

Povinná karanténa

V o niečo priaznivejšej situácii sa nachádza košická Arcidiecézna charita.

Prevádzkujú charitný dom a nocľaháreň na Bosákovej ulici a nocľaháreň na Fialkovej ulici.

Vedúca zariadení Soňa Hlaváčová opisuje, aké zmeny museli prijať, aby mohli bezpečne fungovať.

„Klienti, ubytovaní v charitnom dome, sú v podstate v karanténe. Nie preto, že by niekto z nich bol chorý alebo bol s niekým, kto je chorý, ale preto, aby sem chorobu nepriniesli. Jednoducho, nevychádzajú von.“

Vedúca priznáva, že toto opatrenie sa u ľudí bez domova nestretlo s nadšením.

„Ich disciplinovanosť nie je najlepšia, nevedia pochopiť, prečo nemôžu vychádzať zo zariadenia. V ostatných dňoch riešili, ako sa dostanú k sociálnym dávkam.“

Z nocľahárne dočasné ubytovanie

Nákupy pre všetkých zabezpečujú dvaja alebo traja pracovníci.

Lekárov a úrady kontaktujú klienti s pomocou pracovníkov výlučne telefonicky alebo mailom.

„Čo sa týka nocľahárne, tá pôvodne fungovala len od večera do rána. Teraz je jej prevádzka nepretržitá s tým, že nikto z nej neodchádza,“ vysvetľuje Hlaváčová a vyratúva, čo všetko zrušili.

„Nerobíme žiadne spoločné aktivity, ako bola komunita, vzdelávanie alebo pracovná činnosť. Mali sme veľmi málo rúšok, takže klienti aj sociálni pracovníci ich svojpomocne ušili, ale už mám informáciu, že by sme ďalšie mali dostať od mesta.“

Polievku nahradili balíčkami

Ľudia bez domova boli zvyknutí na podávanie desiatovej polievky od sestier - vincentiek pred charitným domom.

Aby im bola zabezpečená aspoň nejaká strava, zrušiť ju nechceli.

V spolupráci s mestom teraz rozdávajú namiesto polievky balíčky s trvanlivými potravinami.

„Majú tam paštétu, perník, pečivo. Denne ich rozdáme približne štyridsať. Služby ako sociálny šatník sme museli zrušiť, aj predaj časopisov je nateraz pozastavený, hoci to bol ich zdroj príjmu.“

Zmeny nastali aj na úrovni zamestnancov.

„Kto môže, pracuje z domu. Denne boli k dispozícii dvaja sociálni pracovníci, to sme znížili na jedného a zamestnanci pracujú na dvanásťhodinové zmeny,“ dodala Hlaváčová.

