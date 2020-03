Košická župa objednala milióny ochranných pomôcok, dostala 42-tisíc

Prednostne ich dostanú ambulantní lekári.

19. mar 2020 o 14:24 Róbert Bejda

KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) začal distribuovať ochranné pomôcky ambulantným lekárom.

Ako informovala hovorkyňa župana Anna Terezková, prví ich dostanú pediatri, zubári, pneumológovia a všeobecní lekári pre dospelých.

„KSK dostal dodávku ochranných pomôcok od Štátnych hmotných rezerv SR. Pre lekárov v kraji žiadal takmer 3 170 000 kusov ochranných pomôcok, vrátane respirátorov, chirurgických rúšok, ochranných oblekov, rukavíc či okuliarov," uviedla Terezková.

Na Úrad KSK však z tohto počtu dorazilo iba po 16 000 párov rukavíc a návlekov na obuv a 10 000 chirurgických rúšok.

Respirátor ani jeden

„Z požadovaných 2 180 000 kusov chirurgických rúšok nám bolo doručených 10 000. Ambulantní lekári v kraji potrebujú na 14 dní 113 500 respirátorov. Z tých však nedošiel ani jeden. Po tento zdravotnícky materiál pre lekárov sme posielali kamión, no to, čo nám prišlo, by sa zmestilo aj do osobného auta,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

KSK mal tieto ochranné pomôcky distribuovať medzi 3 164 zariadení.

Dostať ich mali všetci všeobecní lekári, pľúcne ambulancie, lekárne a výdajne liekov, ambulantné pohotovostné služby, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj ďalší špecialisti.

Začali už vo štvrtok

„Vzhľadom na nedostatočný počet týchto ochranných pomôcok ich budeme distribuovať tým, ktorí sú najviac ohrození možnou nákazou. Dostanú ich teda najmä zubári, pľúcni lekári, pediatri aj všeobecní lekári pre dospelých. S ich distribúciou sme začali vo štvrtok 19. marca. Veríme však, že toto bola len prvá várka a Štátne hmotné rezervy SR doručia ochranné pomôcky pre všetkých lekárov v našom kraji. Nemôžeme selektovať, kto rúška dostane a kto si ich má zháňať sám, je to povinnosť štátu,“ informoval Trnka.

Ochranné pomôcky distribuuje kraj do ambulancií vo všetkých okresoch kraja tým lekárom, ktorí aktuálne ordinujú.

Celkovo pôjdu do 479 ambulancií zubného lekárstva, 372 ambulancií všeobecných lekárov, 188 pediatrických ambulancií a 50 pľúcnych ambulancií.

Župa ďakuje všetkým, ktorí pomáhajú

Kraj sa snaží zabezpečiť ochranné pomôcky aj svojpomocne.

Na nákup zdravotníckeho materiálu ráta s výdavkami vo výške približne jedného milióna eur.

Postupne zabezpečuje rúška aj pre seniorov v krajských sociálnych zariadeniach či pre vodičov autobusov prímestskej dopravy, ktorí musia rúška za volantom nosiť povinne.

„Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú a ponúkajú pomoc. Na východe sme zvyknutí, že keď zlyháva štát, postaráme sa sami. Veľmi si vážim, že sa do výroby rúšok zapájajú aj naše školské, kultúrne a sociálne zariadenia. Časť rúšok, ktoré vyrábajú, budeme distribuovať aj samotným lekárom,“ dodal Trnka.

