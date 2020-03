Opitý havaroval. Namiesto do cely putoval do karantény

Mladý Košičan nafúkal takmer dve promile, hrozí mu rok väzenia.

21. mar 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Koronavírus a opatrenia voči jeho šíreniu zasahujú aj do zvyčajných postupov pri riešení prípadov jazdy pod vplyvom alkoholu.

Kým doteraz vodiči, ktorí nafúkali nad jedno promile, putovali do cely policajného zaistenia a po vytriezvení ich potrestal súd, teraz musia policajti voliť aj iný postup.

A pre previnilcov výhodnejší.

Nezvládol zákrutu, skončil v múre

Na Štefánikovej ulici sa v sobotu pred týždňom skoro ráno stala dopravná nehoda.

Spôsobil ju 18-ročný vodič strieborného Peugeotu 206, ktorý prichádzajúc od križovatky Protifašistických bojovníkov nezvládol miernu ľavotočivú zákrutu.

Dostal šmyk a narazil do betónovej steny.

Vodič Michal M. sa vážnejšie nezranil.

Keď prišli na miesto nehody policajti, po chvíli vyšlo najavo, aj prečo sa stala.

Vodič peugeotu nafúkal najprv 1,67 a po pár minútach 1,94 promile alkoholu, čo je stredná opitosť.

Bol v Rakúsku

Vodič bol obmedzený na osobnej slobode, no do zamrežovanej cely, kde by čakal na vytriezvenie, neputoval.