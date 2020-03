Košice otvoria jedáleň v budove magistrátu na výdaj balenej stravy

Mesto chce vytvoriť databázu jedální a donáškových služieb.

22. mar 2020 o 12:45 SITA

KOŠICE. Mesto Košice opätovne otvorí jedáleň v budove magistrátu, ktorá bude počas týždňa v čase od 12:00 do 13:00 hod. vydávať balenú stravu pre seniorov.

Mesto je pripravené vytvoriť aj databázu jedální a donáškových služieb, ktoré ponúknu pre seniorov a zdravotne znevýhodnených Košičanov.

Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Balíčky pre bezdomovcov

Mesto taktiež začalo s prípravou potravinových balíčkov pre bezdomovcov v útulkoch na Bosákovej ulici a v Bernátovciach.

„Počty ľudí bez domova, ktorí navštevujú obe spomínané zariadenia, sa od začiatku uplynulého týždňa podstatne zvýšili. Má to veľmi pozitívny vplyv aj na hygienu a aj ich prevenciou pred koronavírusom. Mesto pre túto skupinu obyvateľstva pripravuje aj distribúciu hygienických balíčkov. Podmienkou bude to, aby sa bezdomovci zaregistrovali do našich systémov a pravidelne absolvovali kontroly svojho zdravotného stavu,“ uviedol Fabian.

Ďalší štáb v pondelok

Ďalšie rozšírené rokovanie Krízového štábu sa uskutoční v pondelok o 11:00.

Pozvánku naň dostali aj najvyšší predstavitelia Okresného úradu, Košického samosprávneho kraja, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Rady seniorov, vybraných charitatívnych zariadení, Hasičského a záchranného zboru, štátnej polície, Integrovaného záchranného systému a košických nemocníc.



„Ešte predtým, a to na pondelkovú ôsmu hodinu ráno, je zvolaná Rada starostov, ktorá sa bude zaoberať aj ďalšími možnosťami pomoci obyvateľom mesta. S jej členmi sa chcem poradiť aj o možnosti zvolania mimoriadneho mestského zastupiteľstva. Ak s tým budú súhlasiť, mohli by sme prijať uznesenia, ktorými by sme ešte účinnejšie mohli reagovať na aktuálny stav počas mimoriadnej situácie,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).