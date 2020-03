Prerába byt v čase koronavírusu. Susedia sú zúfalí

Deti sa doma nemôžu pre hluk učiť, tvrdí zástupca vlastníkov bytov.

24. mar 2020 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Obyvatelia košického bytového domu na Šafárikovej triede č. 5 v najväčšej mestskej časti Západ žiadajú od úradov i samosprávy, aby zastavili prebiehajúcu rekonštrukciu jedného z bytov.

Práce vo vchode sa začali minulý týždeň v pondelok.

Meričko: Sme zajatcami vo vlastných bytoch

„Najväčším problémom je, že sme zajatcami vo vlastných bytoch z dôvodu koronavírusu. Sme tu viacero rodín s deťmi, ktoré sa potrebujú doma učiť, keďže školy sú zavreté. Máme tu pritom denne neustály hluk pre vŕtanie i búchanie a prach, ktoré nám znepríjemňujú život. Je vylúčené, aby si školopovinné deti za takej situácie plnili školské povinnosti. Ako sa majú učiť?“ posťažoval sa Korzáru zástupca vlastníkov bytov Marcel Imričko.

Upozornil, že vo vchode bývajú aj starí ľudia, ktorí sú podľa odborníkov najcitlivejšou, najzraniteľnejšou a najohrozenejšou skupinou obyvateľov.

„Je vážne ohrozené nielen ich zdravie, ale aj nás ostatných.“

Nariadená dezinfekcia môže byť neúčinná

Meričko dodal, že vládni predstavitelia, košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), vedecké a odborné kapacity v zdravotníctve vyzývajú obyvateľov, aby zotrvali v domovoch, vychádzali len v nevyhnutných prípadoch (práca, nákup), ale oni sa stali kvôli rekonštrukcii susedného bytu v tých svojich väzňami.

„Všade sa apeluje na to, aby sme boli voči sebe ohľaduplní a pomáhali si navzájom. Táto pani, ktorá zdedila byt po svojej nebohej matke, nie je odkázaná na jeho okamžitú rekonštrukciu pre potreby vlastného bývania, ale pre potreby biznisu,“ zdôraznil.

V týchto dňoch im majú na nariadenie primátora vykonať dezinfekciu spoločných priestorov, na ktorej musia finančne participovať všetci vlastníci bytov.

„Tá však bude zrejme neúčelná a neúčinná, keďže ju znehodnotí prach z rekonštrukcie, ktorý suseda neupratuje,“ zdôraznil Imričko.

Boli sa im sťažovať aj ľudia z vedľajšieho vchodu, ktorí sú takisto pobúrení.

„Keďže nám žiadna oslovená inštitúcia nedokáže pomôcť, dúfame, že našou poslednou možnosťou je morálny nátlak na vlastníčku bytu, ktorý by sme mohli dosiahnuť aj vaším záujmom o danú vec a jej medializáciou,“ povzdychol si bezradný zástupca vlastníkov nehnuteľností.

Hygienici: Toto my neriešime

Už minulý týždeň vyjadrili písomný nesúhlas so začiatkom rekonštrukčných prác práve v čase, kedy je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s pandemickým šírením nového koronavírusu.

Obrátili sa na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach, primátora, Stavebný úrad mesta Košice, mestskú políciu, mestskú časť Západ aj na svojho správcu - Stavebné bytové družstvo II s výzvou na okamžité prijatie opatrení z dôvodu zdravie ohrozujúceho stavu.

„Dovolal som sa na RÚVZ, kde ma informovali, že tento problém nespadá pod nich, oni by sa tým zaoberali, iba ak by išlo o spor s právnickou osobou, t. j. nejakou prevádzkou a pod. Máme to riešiť so stavebným úradom, s ktorým to riešime, ale zatiaľ bezvýsledne,“ podotkol Košičan v pondelok.

Korzáru to potvrdila regionálna hygienička a riaditeľka košického RÚVZ Zuzana Dietzová.

„Nie je v kompetencii RÚVZ zaoberať sa problematiku obťažovania bývania vlastníkov bytov, ak si jeden z nich rekonštruuje byt. A to ani za krízovej situácie. Rieši to iba vtedy, ak je zdrojom hluku nejaká obchodná alebo iná verejná prevádzka, napríklad krčma, klimatizácia z banky, športovisko a podobne. Vtedy meriame hluk, zakazujeme, prikazujeme alebo pokutujeme. Je nám to ľúto, ale s týmto problémom sa musí sťažovateľ obrátiť na bytové družstvo, resp. spoločenstvo vlastníkov alebo stavebný úrad, ktoré vydávajú súhlasné vyjadrenia.“

SBD II tvrdí, že tiež nemôže zasiahnuť

Dietzová upresnila, že k obťažovaniu by mohlo dochádzať okrem hluku na krátky čas aj vypnutím elektriny, či vody.

„Stavebný úrad by mal vo svojom vyjadrení dať aj podmienky, za ktorých sa práce realizujú. Ak vzniknú nejaké problémy a obyvatelia na to upozornia, mal by ten vykonať kontrolu, či nedochádza k porušovaniu predpisov v oblasti stavebníctva. Ak obyvatelia neuspejú touto cestou, neostáva im nič iné, len sa pri vymáhaní svojich práv obrátiť na súd,“ doplnila Dietzová.

Zo stavebného úradu nám zatiaľ neodpovedali, či a aké kroky by mohli podniknúť v tomto prípade.

Od pracovníkov SBD II sa Meričko dozvedel, že vlastníčku bytu kontaktovali, vyzvali ju, aby im doložila potrebnú dokumentáciu.

Upozornili ju tiež, že musí dodržiavať stavebný zákon i zákon o vlastníctve bytov a zaslali jej v tejto súvislosti všeobecné informácie i odporúčania, čo môže a s akými povoleniami, resp. vyjadreniami realizovať.

„Vo veci našej výzvy na upustenie od rekonštrukcie v byte, dávajúcej ju do súvislosti s koronavírusom, mi z SBD II odpovedali, že nie sú vecne príslušní sa vyjadrovať,“ povedal nám zástupca vlastníkov bytov na Šafárikovej triede 5.

Polaček: Žiadam všetkých o ohľaduplnosť

Ministerstvo dopravy a výstavby, pod ktoré spadajú stavebné úrady, nereagovalo na otázku, či neuvažuje navrhnúť Ústrednému krízovému štábu SR pozastavenie takejto stavebnej činnosti v bytových domoch. Prípadne, či by nebolo vhodné zaviesť aspoň nejaké hygienické a časové obmedzenia, aby neboli najmä školopovinné deti nadmerne obťažované hlukom pri plnení si školských povinností v domácom prostredí.

„Dal som pokyn, aby každý takýto prípad išla priamo na miesto posúdiť envirohliadka mestskej polície. Týmto apelujem na všetkých takýchto stavebníkov, aby si aj oni uvedomili, že sa všetci nachádzame v mimoriadnej situácii. Žiadam ich o ohľaduplnosť k ďalším nájomníkom, ktorí sú disciplinovaní a zostali doma, odkiaľ pracujú, učia sa alebo trávia čas na dôchodku,“ zareagoval košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Pokračoval, že tento problém opísal aj na pondelkovej Rade starostov.

„Kvôli takýmto prípadom, žiaľ, plytváme časom a silami mestskej polície, keďže zo strany štátu neexistuje právna norma, ktorá by tieto veci riešila.“

Majiteľka bytu nám v pondelok nedvíhala telefón a nereagovala ani na zaslanú esemesku.

