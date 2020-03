Z premiérskej rezervy sa na východe nakúpia poháre, tablety i letenky

Pellegrini rozdával, no nič na boj proti koronavírusu. Transparency: Je to trestuhodné.

24. mar 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Viac ako 220-tisíc eur poslal odchádzajúci premiér Peter Pellegrini (Smer) malým obciam na východnom Slovensku, košickej župe i arcidiecéze.

O peniazoch z rezervného fondu premiéra rozhodol len dva dni pred odchodom z funkcie.

Celkovo uvoľnil dosluhujúci šéf vlády 435-tisíc eur, väčšina pôjde na úpravy budov, ihrísk či kultúrne účely.

Žiadna dotácia v čase mimoriadneho stavu sa netýka pomoci alebo opatrení na boj proti koronavírusu.

Na poslednú chvíľu

Úrad vlády zverejnil zmluvy 20. marca, teda deň predtým, ako nastúpila nová vláda Igora Matoviča (OĽaNO).

Následným zverejnením v Centrálnom registri zmlúv nadobudli platnosť.

Na východ smeruje tucet mimoriadnych dotácií.

Polovicu obdarovaných obcí vedú starostovia zvolení s podporou Smeru.

Najväčšie sumy putujú Košickej arcidiecéze a Košickému samosprávnemu kraju.

Ten dostal 37 000 eur na výstavbu multifunkčného ihriska pre gymnázium vo Veľkých Kapušanoch.

Tie sú blízko Kráľovského Chlmca, kde je primátorom vicežupan Karol Pataky (Most).

„Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov podával v auguste minulého roka riaditeľ školy, nebola vopred konzultovaná s Úradom KSK,“ reaguje hovorkyňa župy Anna Terezková.

Trnka: Vláda marketingu

Košický župan Rastislav Trnka (nezávislý) považuje rozdávanie verejných peňazí bývalého predsedu vlády SR za nezodpovedné.

„Aj na základe toho sa ukazuje, že bývalá vláda bola predovšetkým vládou marketingu. Neriešila dôležité veci, ktoré sú v súčasnosti kľúčové, ako napríklad zabezpečenie dostatočného množstva ochranných pomôcok pre lekárov a zdravotnícky personál. Každý rozumný hospodár by mal všetky finančné zdroje sústrediť na to, aby ich použil na elimináciu rizík, ktoré prináša táto výnimočná situácia. Považujem to preto za populistický krok a za rozhadzovanie peňazí.“

Rozdávanie dotácií prirovnáva rovnako ako pri výjazdových rokovaniach vlády k rozhadzovaniu cukríkov.

„Multifunkčné ihriská sú potrebné na každej jednej škole, preto by bolo potrebné zamyslieť sa nad navýšením finančných prostriedkov v oblasti školstva komplexne, nie takýmto individuálnym spôsobom.“

Košickej arcidiecéze putuje z dotácie 40 000 eur na výstavbu Pútnického domu bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach.

Dostál: Smerácki starostovia

Poslanec Ondrej Dostál (OKS, člen klubu SaS) upozornil, že rezerva má slúžiť na nečakané udalosti.

„Premiér Pellegrini stihol v posledný deň svojho pôsobenia podpísať 18 zmlúv o poskytnutí dotácie z rezervy predsedu vlády, ktorými rozdelil 349-tisíc eur, čiže 23 percent z 1,5 milióna eur, ktoré sú pre rezervu predsedu vlády vyčlenené v štátnom rozpočte na rok 2020. Najúspešnejšou kategóriou žiadateľov o dotácie od premiéra boli ako obyčajne obce so smeráckymi starostami. Z 18 dotácií podpísaných v posledný deň pôsobenia vlády išlo 13 samosprávam, z toho šesť, čiže takmer polovica, samosprávam so smeráckymi starostami.“

Krok odchádzajúce premiéra bude mať podľa Dostála v čase koronovírusu vážne dôsledky.