V košickej väznici sa pobili väzni, súd ich potrestal

Dvaja útočníci dostali nepodmienečné tresty.

25. mar 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. V jednej z pojednávacích miestností Okresného súdu Košice II sa zišli procesné strany aj minulý týždeň.

Na programe bol prípad spred vyše dva a pol roka, ktorý sa stal vo väznici v Košiciach-Šaci.

Dvaja väzni napadli tretieho.

Liečil si dve zlomeniny

Podľa znenia obžaloby sa skutok stal v októbri 2017 vo fajčiarskej miestnosti pre odsúdených bloku B.

Krátko po 21. hodine tam Mário K. (1985) a Tomáš Sz. (1990) napadli spoluväzňa Michala B.

Mário ho vylákal do fajčiarne a potom trikrát udrel do tváre. Keď Michal spadol, Tomáš ho ešte kopol do tváre.

Po útoku skončil napadnutý muž na ošetrovni. Zlomeninu spodiny očnice a zlomeninu prednej steny čeľustnej dutiny si liečil tri týždne.

Hrozili im dva roky väzenia

Po tom, ako sa incident vyšetril, boli obaja útočníci obvinení z prečinu ublíženia na zdraví v spolupáchateľstve.

Hrozilo im väzenie od šiestich mesiacov do dvoch rokov.

Na polícii sa Mário a Tomáš postavili k obvineniu rozdielne. Kým prvý vypovedať odmietol, druhý priebeh bitky na fajčiarni opísal.

Tvrdil, že Mário vraj dostal nejaké „povolenie", že môže Michala fyzicky napadnúť.

Keď prišli do miestnosti, Mário udieral Michala do tváre a keď spadol, zakričal aj na neho, nech si kopne. Tomáš ho teda kopol niekde do oblasti ramena alebo tváre.

Najprv povedal, že spadol

Michal tvrdil, že ho najprv Mário zavolal na „fajčiarku", aby sa porozprávali.

Tam od neho dostal asi trikrát úder do tváre a na zemi ho ešte Tomáš kopol.