Steel Aréna chce Davis Cup či Fed Cup. Najbližšie dva roky sa nedočká

Pre zväz je prioritou bratislavské NTC, kde spláca úver.

26. mar 2020 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Jedným z posledných atraktívnych zápasov na našom území, predtým než sa športový svet nútene zastavil, bol daviscupový duel Slovenska s Českom.

Derby bývalých federálnych partnerov je pre fanúšikov vždy ťahákom, preto sa na tribúnach očakávala búrlivá kulisa.

Duel, v ktorom sa z postupu na finálový turnaj v Madride radovali českí tenisti, však po oba dni sledovalo výrazne preriedené hľadisko bratislavského Národného tenisového centra (NTC).

Aj to je jeden z bodov, ktorý Slovenskému tenisovému zväzu (STZ) vyčíta Filip Polášek.

Špičkovému deblistovi sveta, ktorý sa nestotožňuje s krokmi zväzu a preto ukončil reprezentačnú kariéru, sa nepáči, že dejiskom domácich daviscupových zápasov je stále len Bratislava.

Generálny sekretár STZ Igor Moška v reakcii na Poláškove slová uviedol, že podľa reglementu ITF sa zápasy Davis Cupu a Fed Cupu môžu momentálne hrať u nás okrem Bratislavy už len v košickej Steel Aréne.

„Problémom je ale to, že v tých termínoch sa tam hrá hokej,“ vyhlásil.

Dá sa hrať aj počas hokejovej sezóny

Podľa generálneho manažéra Steel Arény Igora Havrillu je možné uvažovať o organizovaní daviscupových a fedcupových stretnutí aj počas rozbehnutej hokejovej sezóny.

„Záleží to od termínu konania. Zápasy základnej časti hokejovej Tipsport ligy presunúť vieme, problémom sú stretnutia play-off, ktoré prekladať nemôžeme. Počas reprezentačnej prestávky to problém nie je, záleží na ako dlho by chcel tenisový zväz halu do prenájmu. Máme však tréningovú halu, v ktorej v prípade konania športového alebo kultúrneho podujatia vie tréningový proces prebiehať,“ povedal nám Havrilla.

To, ako dlho by trvala premena hokejovej arény na tenisovú je podľa neho v kompetencii tenisového zväzu.

„My halu prenajmeme ako celok a všetky úpravy si potom robí zväz. Na Davis Cup alebo Fed Cup sa väčšinou prenajíma na 10 - 14 dní,“ prezradil Havrilla.

V podobnom duchu odpovedal aj na to, či by po prípadnom zvolení antukového povrchu trvali prípravy dlhšie.

„Opäť je to otázka na STZ, ktorý za to potom nesie plnú zodpovednosť. Majú presne špecifikovane normy a požiadavky od tenisovej federácie a podľa toho musia vedieť, koľko dní a času potrebujú na prípravu.“