Mesto Košice ponúka materiál na ušitie 100-tisíc rúšok

Chystajú sa postarať o deti zdravotníkov, policajtov a ďalších.

25. mar 2020 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Aj v utorok zasadal Krízový štáb mesta Košice, na ktorom sa riešili aktuálne problémy súvisiace s vyhlásením mimoriadnej situácie a prijaté opatrenia s cieľom čo najviac pomôcť a ochrániť obyvateľov metropoly východu.

Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Fabian.

V stredu majú doraziť ďalšie rúška

„Z pohľadu tých, ktorí dennodenne zaplavujú call centrum mesta na čísle 055/6419 100, resp. pomoc@kosice.sk svojimi žiadosťami o zabezpečenie rúška alebo inej ochrannej zdravotnej pomôcky na tvár, je asi najpozitívnejšou správou, že rúška konečne budú,“ doplnil hovorca mesta.

V stredu by mala totiž do Košíc doraziť ďalšia zásielka rúšok, ktorá by mohla pomôcť zmierniť ich nedostatok v meste.

Námestník primátora Marcel Gibóda v utorok informoval členov krízového štábu, že sa mestu na základe jeho iniciatívy a s pomocou mestského poslanca Miroslava Špaka (obaja nezávislí) podarilo zabezpečiť textilný materiál na výrobu zhruba 100-tisíc rúšok.

„Košická pobočka spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia v utorok pripravila a nastrihala 100-tisíc textilných polotovarov, ktoré bude možné skompletizovať a vyrobiť z nich rúška. Mesto tak bude môcť od stredy poskytnúť materiál na šitie rúšok všetkým dobrovoľníkom. A tí môžu rovnako nezištne pomôcť všetkým, ktorí chcú chrániť seba aj ostatných pred koronavírusom a zatiaľ rúško nemajú,“ vysvetlil Fabian.

Prvýkrát bude možné prísť už v stredu v čase 9.00 – 12.00 hod. do výmenníka na Štítovej 3 (zastávka MHD pri amfiteátri – električky 6, 9, R-ky, autobusy 12, 18, 19, 22, 55). Vo výmenníku bude v spolupráci s K13-Košické kultúrne centrá zriadená centrála pre výdaj tohto materiálu, ktorá bude otvorená vždy v pondelok, stredu a piatok.

„Do budovy výmenníka bude môcť vstúpiť vždy len jedna osoba pod podmienkou, že bude mať ochranné rúško a rukavice. Takisto sa bude musieť zaviazať, že vyrobené rúška nebude ďalej predávať. Ušité rúška bude možné poskytnúť do tzv. rúškoboxov, ktoré v spolupráci so spoločnosťou Kosit mesto rozmiestni pri všetkých výmenníkoch na sídliskách a vybraných úradoch mestských častí,“ poznamenal hovorca mesta.

Postarajú sa o deti rodičov, ktorí musia pomáhať

Na utorkovom rokovaní krízového štábu mesta hovorila viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH) aj o novom projekte výučby a starostlivosti o deti, ktorých rodičia sú cez deň v práci.

„Táto starostlivosť sa bude týkať detí zdravotníkov, pracovníkov záchranných a bezpečnostných zložiek, zamestnancov v obchodných prevádzkach a ďalších, ktorí v súčasnosti pomáhajú zvládnuť Košičanom tieto ťažké časy,“ konkretizoval Fabian.

Na domácom vyučovacom procese sa budú podľa neho podieľať skúsené pedagogičky z materských škôl, resp. centier voľného času, a vychovávateľky zo školských klubov na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

„Viaceré z nich, ktoré sa momentálne nemôžu podieľať na výchovno-vzdelávacom procese, prejavili záujem takýmto spôsobom pomôcť mestu a jeho obyvateľom, ktorí sa kvôli plneniu naliehavých pracovných povinností nemôžu venovať svojim ratolestiam. Bližšie detaily tejto novej služby pre obyvateľov mesta oznámi viceprimátorka poslancom mestského zastupiteľstva počas jeho štvrtkového rokovania,“ uzavrel hovorca mesta.

