Škodovka skončila v strome, vodič nafúkal

Nehoda sa stala pred Ždaňou, šofér sa zranil.

25. mar 2020 o 11:06 (aktualizované 25. mar 2020 o 11:41) Kristián Sabo

ŽDAŇA. Vážna dopravná nehoda sa stala v utorok pred obcou Ždaňa v okrese Košice-okolie.

Vodič osobného auta Škoda Fabia s evidenčným číslom okolia Košíc vyletel z cesty do priekopy.

Rútiace sa auto zastavil až strom.

Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Šoféra okamžite začali ošetrovať zdravotnícki záchranári.

Prácu mali aj hasiči z Čane, ktorí na miesto prišli o niekoľko minút.

„Mali sme nahlásenú dopravnú nehodu jedného auta. Po príchode sme zistili, že auto je mimo cesty narazené do stromu,“ vravia hasiči.

Tí urobili protipožiarne opatrenia a stabilizovali auto proti pohybu.

„S autom sme nehýbali, pokiaľ polícia nehodu nezdokumentovala. Potom sme vozidlo z priekopy vytiahli na cestu. Odviezla ho odťahová služba.“

Ťažko sa zranil

Podľa polície auto šoféroval 49-ročný vodič v smere od obce Ždaňa na Čaňu.

„Pri prejazde pravotočivej zákruty sa pravdepodobne dostatočne plne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke a s vozidlom zišiel do priekopy. Prevrátil sa na bok, časťou vozidla narazil do stromu, od ktorého sa vozidlo odrazilo naspäť na kolesá. Potom narazilo do ďalšieho stromu a ostalo stáť," uviedla krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel vodič zranenia s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti viac ako 42 dní.

„Vodič bol po dopravnej nehode podrobený dychovej skúške s výsledkom 0,69 mg/l alkoholu v dychu (1,44 promile). Na mieste mu bol zadržaný vodičský preukaz a zakázaná ďalšia jazda."

Vodič bol po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnený do cely policajného zaistenia.

Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Predbežná škoda bola vyčíslená na 600 eur.