Úsmev ako dar prosí o trvanlivé potraviny pre rodiny v núdzi

Živitelia zostali pre zatvorené prevádzky bez príjmu.

26. mar 2020 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v stredu odštartovala dlhodobú zbierku trvanlivých potravín a drogérie pre rodiny v núdzi.

Reagujú tak na momentálnu situáciu, keď množstvo rodín prišlo kvôli zatvoreným prevádzkam o jediný príjem.

„Mnoho našich rodín prišlo o prácu zo dňa na deň. Rodičia pracovali v službách, gastre, teraz zostali bez platu. Pracovali načierno alebo našedo. Čo znamená, že nemajú žiadnu istotu. Majú pracovné zmluvy, dohody s minimálnym platom. Nemajú nárok na ošetrovné, na náhradu mzdy od štátu a doma majú štyri, päť hladných krkov,“ hovorí manažér pobočky Úsmevu ako dar pre východné Slovensko Rado Dráb.

Do konca roka

Trvanlivé potraviny a hygienické potreby je možné doniesť každý pracovný deň od 13.00 do 15.00 hod. na prízemie budovy na Kováčskej ulici v Košiciach.

„Privítame každého darcu. Stačí nám zazvoniť a v bezpečnej vzdialenosti svoj dar odovzdať. Ak by mal niekto predsa len obavu, tak stačí, ak zavolá na 0903 630 505 a informuje nás, že nám to tam necháva. My si to preberieme, hoc aj z chodníka,“ dodáva Dráb.

Žiadané sú akékoľvek trvanlivé potraviny od múky, oleja, strukovín, cez zaváraniny, konzervy, piškóty, kakao až po trvanlivé mlieko.

Z hygienických potrieb vedia rodiny využiť prakticky všetko, čo bežne potrebujeme na hygienu.

„Potrebujeme aj také základné veci ako sú zubné kefky, pasty, pracie prášky, dámske hygienické potreby. Budeme vďační aj za každú dezinfekciu, ale vieme, ako sa ľudia trápia, aby ju zohnali.“

Rado Dráb predpokladá, že zbierka potrvá minimálne do konca roka. Vyzbierané prostriedky budú priebežne rozdeľovať do rodín v núdzi.

