Z rodičov sa zrazu stali učitelia. Ich deti dostávajú úlohy aj z hudobnej

Mama tretiaka a piatačky: Ako to zvládam, to sa ma opýtajte o dva týždne.

29. mar 2020 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Internetom koluje vtip o tom, že ak karanténa potrvá ešte dlho, rodičia školákov vymyslia vakcínu proti Covid-19 skôr ako vedci.

Nielenže sa pokúšajú zabezpečiť chod domácnosti a postarať sa o deti, množstvo z nich ešte pracuje z domu a najnovšie sa z nich stali aj učitelia.

Deti do škôl nechodia, no stále dostávajú úlohy, cez internet píšu testy a na rodičoch je, aby to všetko zmanažovali.

Dve košické mamy, pričom má každá dve deti, sa s novou úlohou zatiaľ pasujú statočne. „Veď ani nemáme inú možnosť,“ konštatujú.

Uvažovala o OČR

Jarka Repovská, mama piatačky Viktórie a tretiaka Alana stále chodí do práce.

„Pracujem na čiastočný úväzok v Centre zdravia. Môj priateľ pracuje tiež. Zatiaľ nie som na OČR, ale uvažujem o tom,“ hovorí o možnosti, ktorú po zatvorení škôl využilo množstvo rodičov.

Okrem iného by jej to uľahčilo bežný deň a učenie sa so synom.

„Kým som v práci, urobia si väčšinu úloh, ktoré po príchode z práce skontrolujem. Viki je už samostatná, pomoc s úlohami a učivom potrebuje zriedka. S Alanom je to komplikovanejšie, on je ten typ dieťaťa, ktoré musíte k učeniu 'dokopať'.“

Úloha aj z hudobnej

Obaja školáci dostávajú zadania cez aplikáciu EduPage.

„Viki má EduPage vo svojom mobile, takže aj úlohy robí sama, aj komunikuje s učiteľmi sama. Alanove úlohy z EduPage, ktoré sú na stránke, pred tým ako idem do práce mu zadám ja a posielam ich vypracované večer. Dostávajú aj materiály cez stránku 'bezkriedy' a takisto linky na videá, ktoré si môžu k úlohám pozrieť,“ vyratúva mama Jarka.

Tretiak Alan už dostal úlohu aj z hudobnej.

„Prišli mu linky na pesničky Mira Jaroša, ktoré si má spievať. To vysmial, že to spievať nebude.“

Štyri hodiny denne

Hoci učenie prebieha na diaľku, deti sú aj známkované. „Viki mala minulý týždeň test z angličtiny.

Známky za úlohy dostávajú obaja. Ak nie známku, tak aspoň plusko alebo mínusko.“