Hruščák: Hádzaná v Nemecku je šou. Tréningy boli masaker

V Katare nebolo kde ísť na pivo, spomína.

28. mar 2020 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Všade dobre, doma najlepšie. V tomto duchu sa po bohatých legionárskych potulkách niesol návrat hádzanára Patrika Hruščáka do rodných Košíc.

Skúsený slovenský reprezentant, v ktorého životopise sa vyníma mnoho klubov z hádzanársky vyspelých krajín, spečatil tento krok v úvode minulého roka.

V čase keď stál na prahu tridsiatky, takže argument o tom, že by už mal byť za zenitom, či na sklonku hráčskej kariéry, príliš neobstojí.

Povedali si, že zahraničia stačilo

„Som hrdý Košičan a v ktoromkoľvek klube som bol, vždy som to tak prezentoval. Vrátiť sa bolo naše rodinné rozhodnutie, o tejto téme sme sa bavili už dlhšie. Syn mal začať chodiť do škôlky a manželka si hľadala prácu, tak sme sa rozhodli, že je už čas sa vrátiť,“ zaspomínal si Hruščák s odstupom času v rozhovore pre Korzár na dôvody, ktoré ho viedli k návratu.

Definitívny zlom nastal na sklonku roka 2018.

„Keď sme prišli zo Švajčiarska na Vianoce domov, zhodli sme sa na tom, že si nevieme predstaviť ísť naspäť a byť znova pol roka bez celej rodiny. Povedali sme si, že stačilo a tak som to oznámil aj v klube,“ prezradil Hruščák.

Dohodol sa na spolupráci s Košice Crows, kde okrem roly hráčskeho lídra postupne prebral aj funkciu asistenta trénera Antla.

Partia skúsených hádzanárov nielenže metropolu východu vrátila na extraligovú mapu, ale okamžite ju zaradila aj do okruhu favoritov na medailu.

Do Maďarska ho zlákala výhodná ponuka

Počas pôsobenia v Crows Patrik Hruščák preukazoval, že zo svojho kanonierskeho inštinktu stále toho veľa nestratil.

Záujemcov o jeho služby tak postupne pribúdalo.

Hoci ponuky z rôznych destinácii odmietal, na prelome januára a februára tohto roku na jednu z nich predsa len kývol.

V neľahkom boji o záchranu sa rozhodol pomôcť maďarskému Budakalászu.

„Cesta mi trvá dve hodiny a pätnásť minút, nie je to nič krkolomné. Chodil som tam len vo štvrtok, piatok a na zápas, ináč trénujem individuálne v Košiciach. Privolil som aj vzhľadom na to, že v roku 2022 tu budú majstrovstvá Európy, takže ešte rok-dva by bolo dobré vydržať na vrcholovej úrovni. A ak bude zdravie a forma, aby som zabojoval o nomináciu,“ netají spojka s ekrazitom v ľavej ruke, ktorá sa po odchode k našim južným susedom pripravovala v týždni s HŠK ŠG Košice, kde pôsobí aj jeho otec, nemenej hádzanársky známa persóna Ján Hruščák.

Momentálne má rovnako ako ďalší športovci nútenú pauzu.

Maďarská najvyššia súťaž je kvôli koronavírusu pozastavená.

„Doma som si zriadil posilňovňu a zvykneme vybehnúť na pozemok pri dome,“ priblížil svoj súčasný program.

Neľutuje žiadne rozhodnutie

Z hľadiska zahraničného angažmánu vyryl Patrik Hruščák najhlbšiu brázdu v Nemecku, kde si ho svojho času vybral špičkový Rhein-Neckar Löwen.

V krajine, kde má hádzaná výsostné postavenie, si celkovo obliekal dresy siedmich klubov.