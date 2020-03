Stavebný úrad vyzval majiteľku bytu na zastavenie úprav

Vlastníčka oponuje, že nemala povinnosť ohlásiť takéto práce.

26. mar 2020 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Korzárom medializovaný prípad prerábania bytu na Šafárikovej triede 5, z ktorého sú v čase obmedzení pre koronavírusovú pandémiu susedia zúfalí, má aj ďalší rozmer.

Stavebný úrad: Žiadne povolenie neevidujeme

Stavebný úrad mesta Košice, pracovisko Západ, vyzval majiteľku bytu na okamžité zastavenie stavebných úprav až do objasnenia tejto záležitosti. V stredu nám jeho stanovisko sprostredkoval hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Ako sa v ňom uvádza, stavebný úrad podnikol viacero úkonov na základe podnetu zástupcu vlastníkov bytov v tomto vchode, Marcela Imrička z 19. marca k vykonávaniu stavebných úprav.

„Dňa 20. a 23. marca (piatok a pondelok – pozn. red.) bola niekoľkokrát neúspešne kontaktovaná vlastníčka bytu. Dňa 20. a následne aj 24. marca (v tento deň už neboli vykonávané stavebné práce) bol vykonaný štátny stavebný dohľad. Dňa 24. marca sme listom vyzvali majiteľku bytu, aby tam s okamžitou platnosťou zastavila nepovolené stavebné úpravy. V elektronickej podateľni mesta Košice neevidujeme v tomto a ani v uplynulom roku žiadne podanie o povolenie stavebných úprav v predmetnom byte,“ vysvetlil stavebný úrad dôvod výzvy.

Stavebný zákon požaduje pri stavbách vybaviť si stavebné povolenie.

Stavebný úrad môže povoliť ich vykonanie aj bez neho na základe písomného ohlásenia drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác zo strany stavebníka.

V takom prípade však s nimi môže začať až po písomnom oznámení stavebného úradu, že proti ich vykonaniu nemá námietky, teda neurčí, že je potrebné stavebné povolenie.

Ohlásenie postačuje napríklad pri stavebných úpravách, ktorými sa „podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti“.

Imričko: V byte sa likvidujú priečky

Zástupca vlastníkov bytov Imričko vyslovil práve v podaní na stavebný úrad podozrenie, že práce sa uskutočňujú bez ohlásenia, resp. bez povolenia.

Tvrdí, že rekonštrukciu mu vlastníčka oznámila, ale nezverejnila jej rozsah.

„V byte sa realizuje likvidácia priečok (panelové sú v ňom aj nenosné – pozn. red.), podláh, obkladov a prebiehajú vŕtacie práce. Odpad, suť z priečok, sa vyhadzoval rovno z okna na 2. poschodí do veľkokapacitného kontajnera ponad zadný vchod do nášho bytového domu. Bol umiestnený na zeleni. Nemám vedomosť o tom, či vlastník mal povolenie na zabratie verejného priestranstva,“ konštatoval Imričko.

Na jeho telefonický oznam zo stredy 18. marca aj toto prekontrolovala Mestská polícia (MsP) Košice.

„Hliadka MsP na mieste nezistila žiadne vyhadzovanie sute, okná na bytovom dome boli pozatvárané. V byte sa nachádzal stavebný robotník z firmy. Povolenie k zabratiu verejného priestranstva kontajnerom nevedel preukázať, pretože majiteľka bytu sa na mieste nenachádzala. Vyšetrovaním bolo zistené, že kontajner na miesto uložili pracovníci jednej spoločnosti. Jej zástupkyňa telefonicky uviedla, že povolenie nemajú, kontajner si prenajali od jednej eseročky a z dôvodu, že ho odstránili do 24 hodín, tak údajne povolenie nepotrebujú,“ dozvedeli sme sa z vyjadrenia MsP.

Ďalej sa v ňom uvádza, že sa MsP v piatok 20. marca telefonicky spojila s konateľom eseročky, ktorý uviedol, že „predmetný kontajner na miesto uložili 17. marca a odviezli ho 19. marca“.

Nepotvrdil teda, že by tam bol kontajner iba necelých 24 hodín.

„Podľa zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov bude vec odovzdaná na prejednanie referátu daní a poplatkov z ekonomického oddelenia magistrátu mesta Košice,“ popísali mestskí policajti ďalší postup.

Majiteľka: Sused klame, priečky sa nebúrali

Vlastníčka bytu v stredu rezolútne odmietla, že by v ňom vykonávala akékoľvek nepovolené stavebné úpravy.

Podľa nej majú totiž práce v byte taký charakter, že v zmysle zákona nebola povinná ani len ich ohlásiť stavebnému úradu, nieto ešte vybavovať si stavebné povolenie.

„Nerozumiem, na základe čoho ma stavebný úrad vyzval na pozastavenie údajne nepovolených úprav, keď nikto z jeho pracovníkov nebol v mojom byte, takže sa nemal ako presvedčiť, čo sa v ňom robí. O tom, že sa v predchádzajúcich dňoch vykonal nejaký štátny stavebný dohľad, som sa dozvedela až z výzvy, ktorú mi v stredu osobne doručil mestský policajt.“

Za klamstvo označila Imričkove tvrdenie, že búrali priečky, takže podľa nej nie je pravda ani to, že by odpad z nich vyhadzovali do pristaveného kontajnera.

Pozvala nás do bytu, aby sme sa o tom sami presvedčili.

Keďže tento typ nehnuteľností poznáme, museli sme uznať, že všetky pôvodné priečky zostali zachované.

Chýbalo iba umakartové jadro a na jeho mieste bola vymurovaná nová priečka v priestore medzi kúpeľňou i WC a kuchyňou.

Odstránené boli aj zárubne a inštalovali sa i nové elektrické rozvody.

Chcela sa vraj dohodnúť, ale nepustil ju k slovu

Vlastníčka nehnuteľnosti po našej obhliadke zopakovala, že na tieto práce určite nebolo potrebné ani len ohlásenie.

„Očakávam, že si pracovníci stavebného úradu prídu promptne hneď vo štvrtok preveriť skutkový stav a následne okamžite zrušia výzvu na pozastavenie prác, aby sme v nich mohli ihneď pokračovať.“

Dodala, že firma práce prerušila hneď po utorkovom zverejnení nášho článku.

Pokračovala, že chápe situáciu susedov v čase obmedzení pre koronavírus, ale firmu si na tento termín dohodli ešte predtým, ako sa objavil.

„Chcela som sa dohodnúť so zástupcom vlastníkov na nejakom kompromisnom riešení, aby sme si napríklad spoločne stanovili obojstranne akceptovateľné hodiny na hlučné práce. Nedalo sa s ním však vôbec komunikovať, lebo iba kričal do telefónu a ani ma nechcel pustiť k slovu,“ uviedla, prečo ani nemala šancu urobiť nejaké ústupky, aby sa zmiernili nepríjemné dôsledky prác.

Za nehoráznosť označila Imričkove vyjadrenie pre Korzár, že sa byt prerába na biznis. Konkretizovala, že sa doň majú nasťahovať jej blízki príbuzní.

„Keby sa neudiali tieto ataky a pozastavenie prác, mohli sme už o dva dni dospieť do štádia, že by sme mali tie najviac obťažujúce za sebou a susedia by si vydýchli. Takto sa to bude len zbytočne predlžovať,“ uzavrela.

Hygienička: Zastaviť práce nie je v našej kompetencii

Ako sme už informovali, zástupca vlastníkov bytov trval na tom, aby sa stavebné úpravy v byte úplne zastavili vzhľadom na aktuálnu pandémiu ochorenia Covid-19.

Argumentoval, že vládni aj ďalší predstavitelia vyzývajú v týchto dňoch obyvateľov, aby zotrvali v domovoch, vychádzali len v nevyhnutných prípadoch (práca, nákup), ale oni sa stali vo svojich bytoch väzňami kvôli susedkinej rekonštrukcii.

„Sme tu viacero rodín s deťmi, ktoré sa potrebujú doma učiť, keďže školy sú zavreté. Máme tu pritom denne neustály hluk pre vŕtanie i búchanie a prach, ktoré nám znepríjemňujú život. Je vylúčené, aby si školopovinné deti za takej situácie plnili školské povinnosti. Ako sa majú učiť?“ posťažoval sa nám.

Dodal, že vo vchode žije aj niekoľko starších ľudí, ktorí musia pre ich najväčšie ohrozenie najviac obmedzovať pohyb po vonku, a tak sú najviac vystavení nepriaznivým dôsledkom prebiehajúcich stavebných prác.

Podľa neho ide o ohrozenie zdravia obyvateľov vchodu, preto sa okrem iných obrátil aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach, aby to zatrhol.

Jeho šéfka a regionálna hygienička Zuzana Dietzová reagovala, že je jej to ľúto, ale toto nie je v kompetencii úradu. Odporučila obrátiť sa na stavebný úrad.

