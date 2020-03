Radí kolegom, ako zvládnuť krízu: Najhoršie sú na tom hráči Tipsport ligy

Róbert Jano radí kolegom nielen ako prežiť krízové obdobie.

29. mar 2020 o 0:00 Svjatoslav Dohovič

Pandémia nového koronavírusu zasiahla do životov všetkých ľudí a výnimkou nie sú ani športovci. Zavreté štadióny, zrušené súťaže a tréningy sú tvrdou realitou, ktorá opäť vyplavila na povrch množstvo problémov v slovenskom športe. Mnohí profesionálni športovci ostali zo dňa na deň bez živobytia. Naplno si to v týchto dňoch uvedomuje aj futbalový útočník Róbert Jano ml., ktorého meno sa v minulosti spájalo s oboma košickými tradičnými klubmi. Namiesto reštartu kariéry po zdravotných problémoch sa ako predseda Ligy na ochranu slovenských športovcov naplno venuje poradenstvu. A čakajú ho aj otcovské povinnosti. Pár hodín po tom, ako vznikol tento rozhovor, mu partnerka priviedla na svet prvorodeného syna.

Po zdravotných problémoch a operácii si chcel reštartovať kariéru v Maďarsku. Napokon si za svoj terajší klub Tállya KSE odohral pred prerušením súťaže len jediný zápas. Nie je to pre teba asi príjemná situácia. Ako si sa cítil po zimnej príprave?

- V Tállyi som odohral dve prípravné stretnutia a prvé jarné kolo. V porovnaní s mnohými zimnými prípravami predtým som tento rok absolvoval len asi tri týždne. Mal som pomerne dlhú pauzu, v decembri som po operácii nosa musel pomaly naberať kondíciu. Pred druhým kolom sa, žiaľ, na Slovensku sprísnili opatrenia súvisiace s vírusom COVID-19, a tak sme sa s funkcionármi dohodli, že na zápas nevycestujem. Hoci to ľudí v klube mrzelo, nemali s tým najmenší problém. Vedia, že moju partnerku čaká pôrod, čo je pre mňa v túto chvíľu najdôležitejšie.

Hranice sú zatvorené, spoločné tréningy zrušené. Ako sa udržiavaš aspoň v akej takej forme v týchto podmienkach? Máte od trénerov nejaké domáce úlohy?

- Dostali sme individuálny plán, ktorý poctivo dodržiavam. Snažím sa robiť aj niečo navyše, bol som si zabehať aj s bývalými spoluhráčmi z Trebišova a Lokomotívy – Robom Cicmanom a Lackom Hirjakom.

Situácia nevyzerá optimisticky, väčšina športov už sezónu zabalila. Aké máš správy z Maďarska? Budú sa súťaže dohrávať?

- Nemám žiadne nové informácie. Zatiaľ platí, že súťaže sú prerušené. Zrušili sa ME vo futbale, čím sa vytvoril priestor dohrať súťaže neskôr.

Koronavírusová pandémia opäť naplno vyplavila problémy v postavení športovcov, ktorým radíte v rámci Ligy na ochranu slovenských športovcov. Dostávate veľa podnetov a čoho sa týkajú?

- Najmä po rozhovore hokejistu Marcela Haščáka som absolvoval množstvo rozhovorov s našimi členmi. V spolupráci so SFZ sme zverejnili „manuál pre športovcov“, v ktorom športovcom radíme, na čo majú v tejto situácii nárok. Ozvali sa nám aj funkcionári viacerých klubov, s prosbou o pomoc a radu. Teší ma, že množstvo klubov napriek ťažkej situácii myslí na hráčov a chcú postupovať v súlade s právnymi predpismi a zmluvami. Od vzniku LOSS tvrdíme, že nechceme byť nepriateľmi klubov.

Vyzerá to tak, akoby tí, ktorí opäť presadili v januári do zákona o športe možnosť urobiť z hráčov aj samostatne zárobkovo činné osoby niečo tušili? Máte zmapované, ako sa kluby vysporiadali s hráčmi, ktorí neboli zamestnancami a ktorí ukončením sezóny prišli o živobytie? Už sú známe príklady, keď vymenili hokejku za murárske náčinie a makajú na stavbách...

- V roku 2016 vstúpil do účinnosti zákon o športe, ktorý zjednodušene povedané zaviedol pre športovcov a kluby povinnosť uzatvárať zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, ak športovec vykonával šport ako závislú činnosť. Toto však takmer všetky kluby z najvyššej hokejovej súťaže nedodržiavali a naďalej uzatvárali s hráčmi zmluvy podľa Obchodného zákonníka, čím boli hráči aj naďalej v postavení SZČO. Napriek tomu, že to robili takpovediac v priamom prenose, voči protiprávnemu stavu žiadny z kompetentných štátnych orgánov nezasiahol. A keď už sa k tomu možno aj schyľovalo, na konci minulého roka si porušovatelia zákona vylobovali prostredníctvom vtedajších poslancov, pána Tittela a pána Jančulu, novelizáciu zákona o športe. Skôr sa teda domnievam, že najmä predstavitelia hokejových klubov tušili niečo iné. To, že porušovanie zákona o športe im nemôže prechádzať donekonečna. A tak si počas niekoľkých mesiacov „vylobovali“ zmenu pre nich nevyhovujúceho, avšak v drvivej väčšine vyspelých štátoch sveta a osobitne v Európe zaužívaného statusu profesionálneho športovca ako zamestnanca, či pracovníka v pracovnoprávnom vzťahu.

Majú športovci šancu nejako sa brániť, alebo jednoducho skončením sezóny im automaticky zanikla aj možnosť zárobku?