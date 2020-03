Košická župa zatiaľ nevie, čo bude s maturitami ďalej

Čakajú na usmernenie ministerstva školstva, zatiaľ ho nemajú.

26. mar 2020 o 12:40 Kristián Sabo

KOŠICE. Tisíce slovenských maturantov čakajú na svoj ortieľ absolvovania strednej školy v neistote.

Isté je len to, že písomné maturity boli zrušené, čo však bude s ústnymi, je nejasné.

Nevie to zatiaľ ani Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK).

Maturant: Sme nervózni

Študenti sa doma na maturitné skúšky síce pripravujú, nevedia však, kedy ich, a či vôbec, absolvujú.

„Keď už nastala takáto mimoriadna situácia, potešilo ma, že zrušili písomné maturity. Neviem si predstaviť, ako by sme ich písali,“ povedal nám košický maturant.

Teraz im učitelia posielajú rôzne materiály. Maturanti robia zadania, ktoré posielajú mailom späť.

„Toto však nie je normálna výučba, príprava na maturitné skúšky je obmedzená. Už by sme chceli vedieť, čo ďalej, komunikujem so spolužiakmi a všetci sú zo sedenia doma nervózni,“ tvrdí maturant.

KSK má informácie len z ministerského webu

Jasno v tom, ako by to malo vyzerať, však nemá ani župa.

„Košický samosprávny kraj (KSK) sa pri organizácii maturitných skúšok a talentových prijímacích skúšok riadi rozhodnutím Ministerstva školstva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Čakáme na oficiálne usmernenie, zatiaľ ním Úrad KSK nedisponuje,“ vysvetlila hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Doplnila, že z informácií, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva na svojom webe, vedia iba to, že školy zostávajú až do odvolania zatvorené.

„Maturitné a prijímacie skúšky si vyžiadajú špeciálny režim. Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia. Interná časť maturitnej skúšky, teda ústne maturity by sa mali konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby, a to do 30. júna 2020. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája s tým, že k prihláške nebude potrebné prikladať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.“

Maturovať má vyše 4500 žiakov

Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK má v tomto školskom roku maturovať 4526 žiakov.

Na župných gymnáziách je v maturitnom ročníku 1427 žiakov, na stredných odborných školách 2942 študentov a na konzervatóriách 113 žiakov.

„Po prvý raz majú skúšku dospelosti absolvovať aj maturanti v troch nových odboroch. Na Škole umeleckého priemyslu budú mať v školskom roku 2019/2020 prvých absolventov v odbore digitálna maľba, na Strednej odbornej škole veterinárnej v Košiciach-Barci premiérovo maturujú v odbore veterinárny asistent pre ambulancie a na Strednej odbornej škole technickej v Košiciach čaká maturita prvých absolventov odboru technik vodár-vodohospodár,“ vraví Terezková.

Pripravujú talentovky na hokejovej akadémii

Talentové skúšky plánuje v školskom roku 2019/2020 realizovať 16 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

„Po prvý raz plánuje Košický kraj robiť talentovky a prijímať prvákov na novovzniknutej Krajskej hokejovej akadémii, ktorá funguje na Strednej športovej škole.“

Talentové skúšky A. Talentové skúšky na bilingválne štúdium robia tieto 4 školy: Gymnázium, Trebišovská 12, Košice Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice Gymnázium, A. Hronca, Rožňava Gymnázium, Javorová 16, SNV B. Stredná športová škola, Košice (1 škola) - pre všetky odbory C. Škola umeleckého priemyslu (1 škola) - pre všetky odbory D. Konzervatóriá (2 školy) - pre všetky odbory E. Obchodné akadémie - bilingválne štúdium (2 školy): OA, Watsonova 61, Košice OA A. Hronca, Rožňava F. SOŠ drevárska v odbore: tvorba nábytku a interiéru (1 škola) G. V odbore: ochrana osôb a majetku realizujú talentové skúšky tieto 2 školy: Spojená škola, organizačná zložka SOŠ, Kollárova 17, Sečovce SOŠ Mierová 727, Strážske H. V odbore masér realizujú talentové skúšky tieto 3 stredné zdravotnícke školy: Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1. mája, Rožňava

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.