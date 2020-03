Košičania v Barcelone: Najhoršie je, že nevidíme koniec

Kvitujú slovenskú prevenciu. Čakajú ich najťažšie týždne.

27. mar 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Do stredy zomrelo v Španielsku na koronavírus už viac ľudí ako v Číne, kde sa pôvodne koncom vlaňajška objavil.

Krajina registrovala k štvrtku vyše štyritisíc smrteľných prípadov, viac obetí má už iba Taliansko.

Stav núdze vyhlásila španielska vláda 14. marca.

Odvtedy sú Španieli zatvorení doma a von môžu vychádzať len v nevyhnutných prípadoch.

Správy ako zo sci-fi

Takmer rok býva v Barcelone Košičan Laco Fedor. Hovorí, že prvé prípady nákazy vnímali ako katastrofické správy zo vzdialeného sveta.

„Viac-menej sme si mysleli, že sa nás to netýka. Dokonca tu bola začiatkom marca moja mama, ktorá má 72 rokov. Mali sme iba malú obavu, aby sa nenakazila niekde na letisku. Na rozdiel od dneška, keď je celý svet doma a má strach, takisto ako my.“

Východniar pracuje v reštaurácii, ktoré sa však museli kvôli nariadeniu vlády zatvoriť. Zo dňa na deň tak prišiel o prácu.

Jeho partnerka je tanečníčka a choreografka, sčasti preto môže pracovať aj z domáceho prostredia.

„Moja priateľka mala ísť do Fínska pracovať na tanečnom predstavení ako choreografka, ale keďže sa zmenila situácia, skúšky majú online. Je to náročné. Máme malý byt a o priestor sa potrebujeme podeliť, takže nám to neprišlo vhod. Najhoršie je, že nevidíme koniec, ale to asi momentálne každý,“ vraví Laco.

Lepšia je prevencia

Tamojšia vláda dúfa, že o niekoľko dní bude jasné, aký efekt má na šírenie vírusu zákaz vychádzania.

Nemocnice sú v dôsledku epidémie na pokraji kolapsu.