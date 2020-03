Predaj respirátorov pre verejnosť chcú zakázať

28. mar 2020 o 14:41 Klaudia Jurkovičová, Michal Ivan

KOŠICE. Ľudia, ktorí majú podozrenie, že môžu byť infikovaní novým koronavírusom, sa často sťažujú, že musia na testy dlho čakať, prípadne sa boja toho, že nebudú testovaní vôbec.

Zavedenie testovania z auta, tzv. Drive – in, aj preto vzbudilo veľkú vlnu záujmu.

Ako sme už informovali, pri tejto forme testovania sa však musia ľudia najskôr telefonicky nahlásiť na regionálny úrad verejného zdravotníctva a v prípade, ak ich epidemiológ na toto vyšetrenie odporučí, prídu v určenom čase do areálu nemocnice na odber vzorky priamo z auta.

Problematické respirátory

Nášho čitateľa zaujali fotografie, zachytávajúce prácu zdravotníkov pri testovaní z auta v Košiciach, a to hlavne ich respirátory.

"Na snímkach používajú zdravotníci respirátory s výdychovými ventilmi. Zdá sa, že tieto nie sú prekryte rúškami, štítmi či odevom a to napriek tomu, že predpokladám, že výdychové ventilčeky respirátorov nie sú filtrované. Potenciálne nakazený zdravotný personál tak môže, podľa môjho názoru, v úzkom kontakte s vyšetrovaným roznášať infekciu ďalej, prípadne kontaminovať odobraté vzorky. Budem rád, ak sa mýlim. Možno sa jedná o typ respirátora s filtráciou pri výdychovom ventilčeku, úprimne som však taký ešte nevidel. Sám mám niekoľko respirátorov - existujú respirátory bez ventilčeka, ktoré teda filtrujú obojsmerne, to sú však iné typy. Všetky s ventilčekmi však majú rovnaký problém, ktorý som napríklad ja musel riešiť prekrytím výdychových ventilov. Porovnal som obrázky s lekármi v zahraničí, našiel som množstvo foto so zjavným prekrytím respirátorov jedným z uvedených opatrení,“ napísal nám.

Minister chce zakázať ich predaj

Na tento problém upozornil na sobotňajšej tlačovke aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), ktorý vyhlásil, že predaj respirátorov by mal byť pre verejnosť zakázaný jednak z tohto dôvodu, ale aj preto, že sú potrebné hlavne pre zdravotníkov a bezpečnostné zložky.

Ľudí, ktorí už respirátory majú, vyzval, aby si ich prekrývali rúškami. Bez rúšok totiž chránia len ich nositeľov, ale tí v prípade, ak sú chorí, môžu iných infikovať vydychovaným vzduchom.

O zákaze má v najbližšom čase rozhodnúť vláda.

Nemocnica: Personál raz týždenne vyšetrujeme

Podnet nášho čitateľa sme zaslali hovorkyni Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Ivane Vaněkovej ešte vo štvrtok. Zaujímalo nás, aký typ respirátorov používajú lekári v Košiciach na Drive-in, resp. personál, ktorý je v prvej línii možného kontaktu s potencionálne infikovaným.

„UNLP Košice intenzívne pracuje na zavádzaní všetkých požadovaných preventívnych postupov pri vyhlásenom núdzovom stave. Činnosti, vrátane režimových opatrení, kooordinujeme s RÚVZ Košice a Klinikou infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UNLP Košice,“ uviedla.

„V UNLP máme rôzne druhy respiračných masiek (s výdychovými ventilmi aj bez nich) podľa reálnej dostupnosti na trhu. Personál UNLP vyšetruje pacientov podozrivých na Covid-19, teda nemocnica chráni zdravotníckych zamestnancov počas výkonu výterov u suspektných (podozrivých – pozn. red.) prípadov. Ak by sme rátali s tým, že náš personál je suspektný na Covid-19 a mohol by ohroziť pacienta na Drive-in, nemohli by sme ho poveriť danou činnosťou. Personál pracujúci na Drive-in je raz týždenne vyšetrený na Covid-19,“ uzavrela.

Skúsenosti testovanej v Košiciach Jednou z tých, ktorí boli testovaní formou Drive-in, je aj Bára, ktorá sa nedávno vrátila so svojím priateľom letecky zo zahraničia späť do Košíc. Lietadlom pristáli vo Viedni a hraničný priechod Berg museli prejsť pešo. Na slovenskej strane mali zabezpečený vlastný odvoz. Do karanténneho centra v Gabčíkove však neboli poslaní, pretože tam mali ísť podľa inštrukcií iba ľudia, ktorým cestu späť na Slovensko zabezpečil štát. Polícia ich usmernila, aby išli domov do povinnej 14-dňovej karantény. Zabezpečila si tak dovoz potravín od známych. Po niekoľkých dňoch sa jej však objavili príznaky choroby. Začala jej mierne kolísať teplota a má aj menšie problémy s hornými dýchacími cestami. „Asi som len prechladla v lietadle, ale pre istotu som sa chcela informovať, či sa mám ísť otestovať. Nemohla som sa tam však dovolať, tak som poslala e-mail. Neskôr mi zavolali, aby si overili anamnézu a v stredu mi oznámili, že sa bude testovať od 11. do 13. hodiny. Mala som si dať rúško, neotvárať okná na aute a tiež mi nariadili, aby som sa s nikým nebavila, až kým nebudem vyzvaná. Za predné okno som si mala dať aj označenie s číslom, asi aby ma vedeli identifikovať,“ opísala postup. To, či sa niekto bude testovať, musia najprv vyhodnotiť. „Nechcú testovať ľudí, kým nemajú nejaké príznaky. Napríklad môj priateľ, ktorý bol so mnou v zahraničí, nemá žiadne príznaky, tak nemohol ísť na testy a dodržiava karanténu,“ vysvetlila. Na Drive-in testovaní bola v stredu. „Udržovali sa veľké odstupy, jeden pán riadil dopravu a všetko išlo plynule. Najskôr som povedala meno, prišla jedna doktorka, dala mi letáčik a povedala, čo sa bude diať. Musela som si odkašľať do rúška a urobili mi aj výter z nosa. Druhá doktorka potom odobrala výter z hrdla. Výsledky mi sľúbili oznámiť telefonicky o 48 hodín a ďalej pre mňa platí 14-dňová karanténa, aj keby výsledky boli negatívne,“ dodala.

