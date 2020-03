Antik chcel v Košiciach spustiť automaty na respirátory. Narazil na nesúhlas rezortu

Budú ponúkať dovolené ochranné pomôcky.

29. mar 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Spoločnosť Antik avizovala spustenie predajných výdajných automatov na respirátory FFP2 v Košiciach.

Tie mali byť v najbližších dňoch rozmiestnené pred magistrátom a obchodným centrom Optima.

Informoval o tom v piatok portál e.dennikn.sk.

Najprv zdravotníci

Túto sobotu však avizoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), že predaj respirátorov po odsúhlasení vládou zakážu.

Slúžiť majú predovšetkým zdravotníkom a bezpečnostným zložkám.

Ľudí, ktorí už respirátory majú, vyzval, aby si ich prekrývali rúškami.

Respirátor totiž funguje na princípe, že človek, ktorý ho nosí, vdychuje filtrovaný vzduch. Pri výdychu sa však ventil otvorí a dych človeka aj so všetkými kvapôčkami ide von. Chorý človek tak môže infikovať svoje okolie.

Zákaz budú rešpektovať

Spoločnosť Antik zdôraznila, že chce priniesť Košičanom dostupné ochranné pomôcky ako reakciu na ich nedostupnosť alebo niekedy nehorázne ceny, za ktoré sa u nás dajú získať.

Majiteľ telekomunikačnej firmy Igor Kolla už pred vyše týždňom začal v Číne pre Slovensko objednávať výrobu jednorazových rúšok a respirátorov.

„Náš majiteľ Igor Kolla sa rozhodol využiť svoje kontakty v Číne a priniesť pomôcky na Slovensko za dostupných podmienok. Automat zároveň predstavuje bezpečný bezkontaktný spôsob predaja, ktorý je optimálny pre predídenie zdravotnému riziku. Čo sa týka obmedzení predaja niektorých ochranných pomôcok, v prípade ich zavedenia budeme, samozrejme, používať automaty na poskytovanie takých pomôcok, ktoré nepodliehajú obmedzeniu,“ informoval Korzár manažér Antiku Peter Blaas.

Okrem sprístupnenia ochrany pre verejnosť sa bude košická spoločnosť snažiť podľa Blaasa pripraviť ju aj pre profesionálov.

„Náš záujem je prispieť k tomu, aby tí, ktorí ochranu potrebujú najviac, ju mali zabezpečenú a to bez zneužívania situácie, ako sme tomu často svedkom pri niektorých neserióznych predražených ponukách.“

Denne 200-tisíc kusov

Dohromady si Antik v Číne dáva denne vyrábať okolo 200-tisíc kusov rúšok a respirátorov FFP2 a automaty sú iba jedným menším kanálom ich odbytu.

Šéf Antiku je už od začiatku januára v Číne a prežil tam aj karanténu.

Kolla Denníku Korzár nedávno opísal podmienky života v najľudnatejšej krajine počas pandémie.

„Predstavte si, že by napríklad na košickom sídlisku Terasa bolo ohraničených asi 20 blokov a nevedeli by ste sa odtiaľ dostať preč. Mohli by ste síce robiť, čo chcete, ale nebolo by možné odísť z Terasy na Furču a zahrať si futbal. Ja som takto izolovaný, lebo je to jediná možnosť. Ľudia v Číne síce nie sú izolovaní nedobrovoľne, ale vnímajú to tak, že je to jediná šanca, ako sa ochrániť,“ povedal nám ešte začiatkom marca.

Situácia v Číne sa medzičasom začala zlepšovať a niektoré opatrenia už začali zmierňovať.

