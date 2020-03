Mestskí policajti v Košiciach kontrolujú rúška. Skupinky rozpúšťajú

Návštevníci parkov si udržiavajú odstup.

30. mar 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Skupinky tínedžerov či partie popíjajúce na lavičkách. Aj tak to vyzeralo v sobotný podvečer v niektorých košických parkoch.

Na dodržiavanie nezhromažďovania sa a nosenia rúšok dohliada v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu aj mestská polícia.

Basketbal zrušili

„Pokiaľ zistíme, že sú bez rúška, upozorníme ich, aby si nasadili rúška a rozišli sa. Ak ľudia rešpektujú túto výzvu, je to v poriadku. Ak nie, hliadka to zdokumentuje, zistí totožnosť a oznámi to regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ďalší postup je už na nich,“ vysvetľuje náčelník mestskej polície Slavomír Pavelčák.

Neustále kontrolujú aj prevádzky, ktoré majú byť podľa nariadenia vlády uzatvorené. Doposiaľ riešili desať prípadov porušenia zákazu predaja.

Zdôrazňuje, že ľudia by sa v exteriéri nemali stretávať a nezdržiavať sa spolu.

„Riešili sme aj prípad, keď mládež hrala na Šafárikovej triede basketbal. Boli asi šiesti bez rúšok, policajti prišli, upozornili ich a následne sa rozišli.“

Jeden v karanténe

Aj pre detské ihriská a športové komponenty v parkoch platí zákaz používania.

Polícia to priebežne kontroluje, návštevníci parkov obmedzenie zväčša rešpektujú. Aj ľudia si v nich držia od seba odporúčanú vzdialenosť.

Pavelčák hovorí, že mestských policajtov sa mimoriadne opatrenia dotkli aj personálne.

„Jedného policajta máme v domácej karanténe, piati sú na OČR v súvislosti s koronavírusom - opatrujú svoje deti a 31 ľudí máme práceneschopných. Tento víkend je v službe približne 90 policajtov.“

Mestská polícia má podľa náčelníka dostatok ochranných pomôcok, vrátane rúšok, respirátorov, rukavíc i dezinfekčných prostriedkov.

