Košický futsalista žijúci v Kolíne: Priateľka sa bojí o rodinu v Taliansku

Návrat domov na sviatky si rozmyslel.

31. mar 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Futsalista Marko Hudaček, ktorý má na svojom konte majstrovský titul v najvyššej nemeckej súťaži s tímom VFL 05 Hohenstein-Ernstthal z roku 2018, prestúpil len pred dvoma mesiacmi do mužstva Panthers Köln.

Kvôli zraneniam musel časť sezóny vynechať.

Kolín napokon skončil tesne pred bránami finále, keď v play-off nestačil na Hamburg.

Košický rodák si život v nemeckej metropole pochvaľuje.

Krajina podľa neho začala s miernejšími opatreniami proti šíreniu koronavírusu v porovnaní so Slovenskom.

Domov sa chcel vrátiť na veľkonočné sviatky, no rozmyslel si to a naďalej ostáva v Kolíne aj s talianskou priateľkou.

Život v miliónovom meste sa mu páči

V Hohenstein-Ernstthale nastúpil slovenský reprezentant v dvoch sezónach na 26 zápasov, v ktorých zaznamenal 32 gólov.

K zmene pôsobiska u neho došlo len nedávno.

„V zimnom prestupovom období som zmenil dres a presunul sa na západ Nemecka do Kolína. Zhodou okolností sme práve v spomínanom roku 2018 porazili vo finále môj terajší klub, takže po príchode do novej kabíny si ma chlapci pamätali,“ pousmial sa Marko Hudaček.

Na uplynulú sezónu v nemeckej lige nemá 23-ročný futsalista najlepšie spomienky.

„Nebola vydarená, ako pre tím, tak ani pre mňa. Ja osobne som bojoval so zraneniami a až v poslednom čase sa to pomaly začalo vracať do normálu. Čo sa týka výsledkov, dotiahli sme to do semifinále, kde sme bohužiaľ po dvojzápasovej dráme doma a vonku podľahli súperovi z Hamburgu,“ uviedol Hudaček.

Na život v krajine, kde je obrovské množstvo imigrantov si už zvykol. V Kolíne zatiaľ nenašiel nič, čo by sa mu nepozdávalo.