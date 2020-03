Prvý apríl. Taliansky kňaz baví internet, ale ešte ste nevideli našu vládu v Čani

Neuveriteľné, reagovala pobúrená študentka.

1. apr 2020 o 0:00 Jaroslav Vrábeľ

KOŠICE. „To, čo ste predviedli v poslednom živom vysielaní, je neprípustné,“ napísala nám pohoršená študentka žurnalistiky hneď po zhliadnutí naživo vysielaného videa z výjazdového rokovania vlády v obci Čaňa (okres Košice-okolie) v septembri 2019.

„Myslíte si, že je normálne pridávať rôzne filtre na tváre ľudí? Neuveriteľné, môžete byť radi, že sa málokto z tých dôchodcov dostane k tomuto videu...“ pokračovala v kritike live streamu na našej facebookovej stránke.

Pol roka pred virálnym hitom

Čože sa to vtedy vlastne stalo?

Nuž, čosi podobné ako nedávno talianskemu kňazovi, ktorý pre koronavírus a zákaz zhromažďovania vysielal omšu naživo cez sociálnu sieť, ale aj s omylom zapnutými zábavnými filtrami.

Vďaka nim sa mu tak na tvári počas skutočne serióznej bohoslužby objavovali a menili rôzne vtipné masky, ktoré teraz na internete bavia ľudí, zavretých v karanténach, na celom svete.

To nám v redakcii pripomenulo naše vlastné faux-pas, ktoré sa nám podarilo ešte vyše pol roka pred talianskym kňazom, akurát sme čakali na vhodný čas na zverejnenie.

A ten je práve dnes – na prvého apríla.

Odložené na horšie časy

Týmto ďakujeme nášmu nemenovanému kolegovi, ktorý zrejme v strese z náročnej úlohy zachytiť slávnostné privítanie členov vlády pred obecným úradom v Čani pred spustením live streamu na svojom mobile pravdepodobne postláčal niečo, čo asi nemal.

A tak nám v redakcii aj našim facebookovým sledovateľom nechtiac pripravil nečakanú šou.

Nákazlivo humorné, miestami až politicky satirické video sme však okamžite, ako sme sa prestali smiať a začali sme si uvedomovať, že toto naozaj nie je veľmi spravodajský formát (čo potvrdila aj rozhorčená študentka žurnalistiky), radšej zo sociálnej siete zmazali.

Ale bolo nám ľúto ho navždy úplne zlikvidovať, tak sme si ho archivovali na horšie časy.

Tie aj my na východnom Slovensku práve prežívame, a tak pri príležitosti dnešného sviatku bláznov budeme radi, ak vás aspoň trochu zabavíme zverejnením skutočne neplánovaného a náhodného, no o to vzácnejšieho „umeleckého“ diela nášho kolegu, ktorý určite nikoho nechcel uraziť, akurát vytvoril takpovediac čaro nechceného.

Takže takto vyzeral príchod expremiéra Pellegriniho a vlády, ktorá prišla na východ rozdávať peniaze, a jej vítanie starostom a obyvateľmi obce Čaňa...