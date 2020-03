Košice očakávajú výpadok v príjmoch vyše 40 miliónov

Výrazne menej dostanú od štátu a klesne aj výber miestnych daní.

1. apr 2020 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Od začiatku marca pravidelne rokuje Krízový štáb mesta Košice, ktorý rieši opatrenia mesta v boji s koronavírusom.

Ako uviedol v utorok večer hovorca mesta, odznela na ňom aj informácia o tom, že magistrát mesta zostáva pre verejnosť aj naďalej uzatvorený.

Čop avizuje razantné úsporné opatrenia

Primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) bude podľa neho diskutovať o fungovaní magistrátu v ďalších dňoch a aj o aktuálnych veciach celomestského významu so starostami mestských častí v piatok predpoludním prostredníctvom videokonferencie.

„Keďže mimoriadna situácia sa výrazne dotýka aj každodenného chodu mesta v ekonomickej oblasti, v posledný marcový deň premiérovo zasadal aj Finančný krízový štáb (FKŠ) mesta Košice. Jeho členovia sa oboznámili s aktualizovanými ekonomickými prognózami na tento rok. Žiaľ, ani jeden z predložených variantov vývoja nevyzerá z pohľadu obyvateľov mesta príliš optimisticky,“ konštatoval Fabian.

„Pracujeme s prognózami ministerstva financií a našimi vlastnými odhadmi. Na ich základe už dnes predpokladáme výpadok príjmov v rozpočte mesta v sume 40 miliónov eur. Len na podielových daniach, ktoré sú hlavným príjmom mesta, môže nastať až vyše 30-miliónový výpadok. Veľké problémy očakávame aj pri naplnení rozpočtu pri miestnych daniach. Budeme preto musieť pristúpiť k viacerým razantným úsporným opatreniam, ktoré postupne predstavíme,“ upozornil riaditeľ magistrátu Marcel Čop.

Splátky sa posunú o viac ako 60 dní

Dobrou správou pre Košičanov je podľa hovorcu mesta aspoň to, že FKŠ navrhol doručenie výmerov pri miestnych daniach do takého termínu, aby sa splatnosť prvej splátky posunula o viac než 60 dní.

„V takom prípade by obyvatelia najneskôr do 30. júna 2020 mohli naraz uhradiť prvé dve splátky pri daniach z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad.“

Pokračoval, že mesto chce týmto ústretovým návrhom odsunúť tieto platby na najneskorší možný termín a umožniť tak Košičanom, aby sa plne sústredili na zvládnutie súčasného nepriaznivého obdobia.

„Otázny je momentálne spôsob doručovania výmerov, kde kvôli súčasným platným obmedzeniam to nie je možné do vlastných rúk. Aj preto mesto po konzultácii s inými samosprávami navrhne do tzv. lex korona možnosť, aby v čase mimoriadnej situácie mohli byť takéto úradné dokumenty doručované aj iným spôsobom, než je to uvedené v súčasne platnom zákone,“ vysvetlil Fabian.

Ďalšie zasadnutie FKŠ sa má uskutočniť v piatok. Postupne by sa mal rozširovať o ďalších odborníkov na financie a poslancov, ako sú napríklad predseda finančnej komisie mestského zastupiteľstva, hlavný kontrolór mesta a ekonomickí odborníci.