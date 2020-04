Hygienici: Mestské kontajnery na podomácke rúška musia z ulíc zmiznúť

Zberné miesta sa majú presunúť do budov.

1. apr 2020 o 10:09 Michal Lendel

KOŠICE. Vlnu kritiky vyvolalo minulotýždňové rozmiestnenie modrých kontajnerov, ktoré majú v Košiciach slúžiť ako zberné miesta pre bavlnené rúška.

Do nich môžu ľudia vhadzovať tieto ochranné pomôcky, ktoré ušili doma nad rámec vlastnej spotreby.

Podomácky vyrobené rúška sa neskôr rozdistribuujú medzi tých, ktorí si ich nevedia zadovážiť.

Podľa starostov niektorých košických mestských častí (MČ) však predstavujú takéto zberné miesta zdravotné riziko.

Primátor odporúčal starostke, aby prala a žehlila

Na problém upozornila starostka MČ Košice – Nad jazero Lenka Kovačevičová (nezávislá) počas minulotýždňového rokovania mestského parlamentu.

Podľa nej do modrých kontajneroch, ktoré sú totožné s kontajnermi na separovaný zber papiera, budú ľudia vhadzovať odpad i použité rúška.

„Tento kontajner sa môže v konečnom dôsledku premeniť na zdroj šírenia koronavírusu,“ uviedla Kovačevičová.

Počas krátkej no emotívnej diskusie na túto tému odporučil jej primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý), aby sa sama pustila do prania a žehlenia bavlnených rúšok na 22-tisícovom sídlisku.

„Pani starostka, som presvedčený, že ak v kontajneri nájdete nejaké rúška, pomôžete obyvateľom tým, že ich zoberiete do svojej práčky, že ich vyperiete, vyžehlíte tak, ako to robíte s ostatnými rúškami,“ uviedol Polaček v diskusii.

K mestskému projektu sa tento týždeň pre Korzár vyjadril Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice (RÚVZ), ktorému sa myšlienka domáceho šitia rúšok pozdáva, problémom je ale jeho realizácia.

RÚVZ: Prať a žehliť bude mesto

RÚVZ eviduje v tejto veci od obyvateľov niekoľko sťažností.

„Máme za to, že ak sa uvažuje o možnosti zberu podomácky vyrobených ochranných rúšok je nevyhnutné tento zber vykonávať za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok,“ uvádza úrad vo svojom stanovisku.

Spomenul tri požiadavky, ktoré má košický magistrát zabezpečiť.

Prvou je, aby mesto premiestnilo zberné nádoby do vnútra na to určených budov, napríklad výmenníkov alebo miestnych úradov. Čo budú ľudia vhadzovať do kontajnera má skontrolovať poverená osoba.