Tréner FC Košice Fabuľa verí, že sa druhá liga predsa len dohrá

Bez zostupového tlaku to môže byť atraktívne ofenzívne divadlo.

5. apr 2020 o 0:00 Svjatoslav Dohovič

Futbalisti druholigového FC Košice ako jediní z mužstiev dvoch najvyšších slovenských futbalových líg na jar neodohrali ani jeden súťažný zápas. Najprv bolo proti počasie a potom koronavírus. S trénerom MAREKOM FABUĽOM sme hovorili o tom, ako vyzerá „tréningový“ proces v karanténe, ale aj o tom, či verí v dohranie súťaží.

So svojimi zverencami ste ako jediní nestihli odohrať na jar ani jeden súťažný zápas. Asi bolo sklamaním, že ste nemohli otestovať výsledky zimnej prípravy v ostrom stretnutí.

- Áno, súhlasím. Všetci sme sa veľmi tešili na úvod sezóny. Príprava bola kvalitná a všetci boli nedočkaví ako dopadne ostrá konfrontácia v majstrovských zápasoch.

Hráči sa v súčasnosti nestretávajú ani na spoločných tréningoch. Dá sa v takejto situácii hovoriť o nejakom tréningovom procese a ako ste to v klube vyriešili? Všimol som si, že mládežníkom sa zverejnili inštruktážne videá...

- Nie, nestretávajú sa. Nedovoľuje nám to nariadenie vlády. Ale tréningový proces je zabezpečený a pokračuje formou individuálnych tréningových plánov. Hráči majú nainštalované podporné aplikácie, ktoré zapisujú absolvované tréningové jednotky a tie sa následne vyhodnocujú v trénerských počítačoch. Taktiež mávame minimálne dvakrát v týždni video tréning zameraný na silu. V týždni absolvujú niekoľko tímových video mítingov, kde hráči dostávajú rôzne čiastkové úlohy s rôznym zameraním. Od futbalových až ku interpersonálnym vzťahom.

Ako je to s cudzincami, ktorí boli v kádri FC Košice. Ostali na Slovensku, alebo ste ich pustili domov?

- Zahraniční hráči ostali v Košiciach. Nechceli sme riskovať, pokiaľ nepadne definitívne rozhodnutie ohľadom dokončenia súťaže, že budú vo svojej domovine vystavení povinnej karanténe a následne po ich návrate by znovu absolvovali povinnú karanténu na Slovensku.

Situácia nevyzerá optimisticky, hoci futbal je jeden z mála športov, ktorý sezónu ešte definitívne neodpískal. UEFA dokonca pripravuje scenáre ako ju dohrať počas letných mesiacov. Ktorý scenár by bol najprijateľnejší z vášho pohľadu? Pokúsiť sa súťaž dohrať, alebo ju v istej chvíli definitívne zrušiť?

- Ja zastávam názor, že v lete nie je potrebná dlhá prestávka, a tak sa nám naskytne dostatočný časový priestor na jej dohratie s plynulým prechodom do novej.

Na Slovensku môže vzniknúť zaujímavá situácia. Kým regionálne zväzy zastrešujúce súťaže od III. ligy nižšie už súťaže zrušili a ročník de facto anulovali bez postupov i zostupov, druholigové zápasy zatiaľ SFZ, ako riadiaci orgán, zatiaľ zrušil do 30. apríla. Ak by sa potom súťaž dohrávala, zrejme by nevypadával nikto. Nestratila by tým súťaž náboj?

- V žiadnom prípade by nestratila na atraktivite. Práve naopak. Zmizol by tlak zostupu a mužstvá tak môžu ponúkať ofenzívne divadlo so zameraním na postup v tabuľke čo najvyššie. Zápasy sa stanú atraktívnejšie s vyšším počtom gólov a verím, že tie pritiahnu aj väčší počet divákov.

Určite by sa do dohrávania súťaže nedalo s mužstvom naskočiť hneď z karantény. Konzultovali ste ako tréneri s vedením ligy ako by prípadný reštart jarnej časti mal vyzerať a koľko by mali dostať tímy na prípravu?

- Do tejto chvíle s nami trénermi nikto z kompetentných nekonzultoval tento postup, ale môj názor je ten, že hráči, ale aj ľudia v okolí sú nedočkaví, kedy to začne a nie je dôvod opäť sa pripravovať na niečo, na čo sme sa pripravovali 5,5 mesiaca. Nevidím v tom zmysel aj z toho dôvodu, že nikto nezostupuje.

Zo zahraničia prichádzajú správy, že niektoré kluby už spúšťajú tréningy, napríklad vo dvojiciach. Pomohlo by to chalanom aj u nás, aby sa udržali v akomsi „pracovnom“ tempe?

- Nevidím v tom až taký význam, pokiaľ sa číslo skupiny numericky nenavýši.

Život, aj ten športový, sa preniesol do virtuálneho sveta. Popri plnení individuálnych plánov vaši zverenci zaujali aj tanečným súbojom na prázdnom trávniku v Čermeli, niektoré kluby si to medzi sebou rozdali vo virtuálnom futbale. Ako trávi „karanténu“ Marek Fabuľa? Prijal aj nejakú virtuálnu výzvu?

- Marek Fabuľa ju trávi doma na záhrade a využíva jej ponuku na renováciu po zimnom období. Ponúka naozaj širokú paletu prác. K tomu treba pripočítať pracovné záležitosti – vyhodnocovanie zadaných úloh, príprava nových tréningových plánov, vlastná edukácia. No je toho naozaj dosť, takže čas je vyplnený na 100 %. A virtuálne výzvy sa našťastie ku mne nedostali – nie som ich veľký fanúšik.

Ste optimista alebo pesimista? Kedy sa opäť dočkáme, tréneri, futbalisti, ale najmä fanúšikovia pravého zápasového napätia na trávniku a v hľadiskách?

- Stále som bol, som a budem veľký optimista. Verím, že už začiatkom mája tohto roka začneme a budeme môcť zúročiť našu takmer polročnú snahu o výrazné zlepšenie a podeliť sa o radosť zo strelených gólov a víťazstiev s našimi úžasnými fanúšikmi. Na záver chcem pozdraviť všetkých fanúšikov futbalu a popriať im a aj ich rodinám pevné zdravie, aby sme sa v čo najskoršom možnom termíne videli na futbalových štadiónoch a mohli si spolu vychutnávať túto úžasnú hru naplno.

Ktovie, či sa ešte fanúšikovia túto jar dočkajú futbalového zápasu. (zdroj: FB/FC Košice)