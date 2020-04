Netušil, kam ich vezú. Po strastiplnej ceste zo Škótska je teraz v karanténe na internáte

Na toaletu museli ísť do prírody.

2. apr 2020 o 0:00 Peter Jabrik, Kristián Sabo

KOŠICE. V priestoroch internátu na Medickej 2 v Košiciach ubytovali v utorok večer 215 repatriantov z Veľkej Británie.

Británia neprijímala opatrenia, rozhodli sa odísť

Bol medzi nimi aj Branislav z Vrútok. Ten vraví, že až do prekročenia slovenských hraníc nevedeli, že skončia v Košiciach.

Súvisiaci článok Do Košíc priviezli 215 repatriantov z Veľkej Británie Čítajte

„Prišiel som z Aberdeenu v Škótsku, kde študujem druhý rok ekonómiu na University of Aberdeen,“ povedal nám po návrate na Slovensko 20-ročný Braňo.

Situáciu berie športovo a vraví, že nejako vydrží, veď pandémia v súvislosti s ochorením Covid-19 je novou skúsenosťou.

„Momentálne je isté, že svoje 21. narodeniny oslávim v karanténe,“ dodáva.

Z Aberdeenu prišli do Košíc traja. Dve Slovenky a on. Momentálne sú spolu ubytovaní v priestoroch internátu na Medickej 2.

„Pre odchod domov sme sa rozhodli pár dní pred tým, než Veľká Británia začala zavádzať prísnejšie opatrenia, keďže dovtedy mali v pláne prekonať krízu kolektívnou imunitou. Do zavedenia opatrení bol v Británii bežný život. Iba niektorí zodpovední predajcovia a organizátori zavádzali prísnejšie opatrenia. Menej zodpovední napríklad organizovali koncerty s tisícovými davmi. Na odporúčania ambasády sme sa teda snažili dostať domov vlastnými spôsobmi, čo sa stalo pomerne ťažké, keďže vláda zavrela všetky medzinárodné letiská,“ vysvetľuje Braňo.

Zrušili im let do Prahy

Plán trojice Slovákov bol dostať sa cez Prahu na Slovensko a potom na Slovensku do domácej izolácie. Prirodzene si uvedomovali situáciu, čo bol aj dôvod, prečo sa rozhodli opustiť Ostrovy, keďže tam nerobili žiadne opatrenia.

„Žiaľ, náš let do Prahy bol zrušený, ale aj tak sme sa rozhodli presunúť sa do Londýna, čo je 14 hodín cesty autobusom z Aberdeenu, keďže sme vedeli, že v tom momente to bolo jediné miesto, odkiaľ ambasáda repatriovala.“

Nevedeli síce, kedy budú odchádzať autobusy, ale dúfali, že čo najskôr.

Potom 19. marca záväzne súhlasili so základnými pravidlami repatriácie. Patrili k nim aj povinné rúško či jeho náhrada počas prepravy, alebo jeden kufor na osobu. A, samozrejme, súhlas s karanténou.

„Odvtedy sme čakali v Londýne do 26. 3. na informáciu o odchode autobusov. V pondelok 30. 3. odchádzali z Londýna tri autobusy a kým sme neprekročili slovenskú hranicu pri Bratislave, sme nevedeli, vrátane vodičov, kam ideme.“

Problém nastal na hraniciach s Rakúskom, kde čakali dve hodiny na autobus, ktorý odchádzal z Londýna o dve hodiny neskôr ako ten ich.

„Nevieme, prečo nás neposlali spolu, aby sme mali jednu policajnú eskortu. Odtiaľ sme sa presunuli do Košíc. Celá cesta trvala vyše 30 hodín, mali sme prestávky približne každé štyri hodiny.“

Na Slovensku toaleta v prírode

Ani tie však neboli bezproblémové. Niekde na toaletu mohli, inde nie.