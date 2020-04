Parkovanie v Košiciach je už zadarmo

Mesačníky predĺžia, dôchodcovia dostanú príspevok.

1. apr 2020 o 16:56 (aktualizované 1. apr 2020 o 18:03) TASR, Peter Jabrik

KOŠICE. V Košiciach začali od stredy platiť viaceré opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom neplánovanom zasadnutí 26. marca.

Ako na brífingu informoval primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), uznesenia podpísal.

Prerušuje sa prevádzka plateného parkovania

Vzhľadom na súčasnú potrebu obmedzovať koncentráciu ľudí v MHD a uprednostniť osobnú dopravu ustanovil primátor od stredy až do odvolania v súlade so zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva „režim života obyvateľstva na území obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti“.

„Od stredy od 15.00 hod. je teda parkovanie v meste Košice bezplatné. Prerušuje sa teda prevádzkovanie parkovacích miest v zóne plateného parkovania podľa VZN č. 157. Za týmto účelom sa dočasne deaktivujú parkovacie automaty a platobné systémy, slúžiace na úhradu jednorazového parkovného,“ oznámil primátor.

Zároveň sa vyzývajú súkromní prevádzkovatelia parkovacích miest na území mesta Košice, najmä na závorových parkoviskách, aby za účelom podpory opatrení, smerujúcich zabráneniu ďalšieho šírenia ochorenia Covid-19, dočasne prerušili prevádzkovanie parkovacích miest za odplatu, teda deaktivovali závorové systémy rampových parkovísk.

Potrvá to do odvolania, ale najneskôr do dňa skončenia mimoriadnej situácie.

Vedeniu mesta ide najmä o to, aby všetci tí, ktorí pomáhajú s nákupmi či s obstaraním liekov svojim starším blízkym alebo známym, nemali zvýšené náklady na dopravu.

Seniorom prispeje mesto viac na obedy

„Jedno opatrenie sa týkalo zvýšenia príspevku na obedy pre tých seniorov, ktorých dôchodok je nižší ako 450 eur, takže od stredy až do 30. júna bude vo výške 1 euro na obed a 1 euro na donášku stravy do domácnosti. Seniori si budú musieť doklady odkladať a následne si budú môcť vo svojej mestskej časti nárokovať spolu s výmerom o dôchodku preplatenie tohto príspevku. Financie na to zašle mesto mestskej časti tak ako doteraz,“ uviedol primátor.

Dodal, že takto chcú pomôcť seniorom, ktorí si zadovažujú stravu od všetkých subjektov, ktoré ju v meste Košice ponúkajú, keďže drvivá väčšina reštauračných zariadení je zavretá.

„Podporujeme teda nielen skupinu asi 15-tisíc dôchodcov, ktorí sa tak dostanú lacnejšie k obedu, ale aj všetky tie stravovacie zariadenia v meste, ktoré sú ešte v prevádzke a prešli na ich donášku.“

Na sociálnu výpomoc najviac ohrozeným obyvateľom (donáška obedov, nákupy potravín i liekov, potravinové balíčky atď.) v súvislosti s ochorením Covid-19 sa celkovo vyčlenilo v rozpočte mesta 1,4 milióna eur.

Predĺžené časové lístky

Ďalšie uznesenie, ktoré sa stalo v stredu účinným, sa týka predĺženia už kúpených časových lístkov v MHD.

„Všetci tí, ktorí si kúpili časové lístky na 30, 90, 180 a 365 dní medzi 9. marcom a 31. marcom 2020, môžu na ne cestovať aj po uplynutí ich platnosti ďalších 60 dní. Mali totiž zníženú kvalitu cestovať tým, že MHD nepremáva v obvyklom režime ako v pracovných dňoch, ale v režime voľných dní. Tým pádom sa výrazne znížil komfort cestovania a takto to chceme vykompenzovať,“ podotkol Polaček.

Primátor podpísal uznesenie napriek tomu, že na základe neho by mali byť tieto časové lístky na základe schváleného pozmeňujúceho návrhu predĺžené ešte o ďalších 60 dní aj po skončení mimoriadnej situácie.

Ako povedal, Dopravnému podniku mesta Košice (DPMK) by to mohlo spôsobiť stratu tržieb vo výške 2,1 až 2,4 milióna eur.

O tejto časti už platného uznesenia chce ešte diskutovať s poslancami a nevylúčil , že navrhne zrušenie tohto ustanovenia.

Vyučovanie školákov

Mesto začalo aj s pilotným projektom takzvanej domácej starostlivosti a vyučovania školákov pedagógmi zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Ako spresnila viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH), záujem poskytovať túto dobrovoľnícku službu doposiaľ prejavilo viac ako 40 učiteľov, ktorí by ju mohli zabezpečovať pre deti rodičov pracujúcich v takzvanej prvej línii.

Doteraz o to požiadalo do desať rodín.