Medička Jana: Potrebujeme ísť do praxe, nikto to už nechce odďaľovať

Popri učení sa na štátnice triedi pacientov pred vstupom do nemocnice.

4. apr 2020 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Nechcela doma sedieť so založenými rukami, a tak sa medička Jana rozhodla prihlásiť ako dobrovoľníčka a pomôcť zdravotníkom.

Stretnúť ju môžete pred vchodom do košickej univerzitnej nemocnice na Triede SNP alebo na Rastislavovej ulici.

„Som na triáži, pacientom meriam teplotu a pýtam sa ich na cestovateľskú anamnézu,“ vysvetľuje šiestačka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Obmedzenia v súvislosti s koronavírusom ju a jej spolužiakov zastihli necelé tri mesiace pred úplným koncom štúdia.

V máji ju čaká posledná štátnica, získanie titulu, nasledovať mali promócie a prípitok celej rodiny na úspešné zvládnutie štúdia.

Či nejaké promócie budú Jana zatiaľ nevie, istotu má len v poslednej štátnici, ktorá je naplánovaná na 19. mája.

„Dekan nám napísal, že štátnice budú v pôvodnom termíne. Ak to pôjde, budú osobne, ak nie, tak ich absolvujeme cez videohovor. Potrebujeme ísť do praxe, nikto to už nechce odďaľovať.“

Štyria medici na deň

Predposlednú štátnicu stihla absolvovať len dva dni predtým ako sa zatvorili všetky školy.

„Dva týždne sme so spolužiačkou sedeli doma a uvažovali čo teraz bude, keď prišla možnosť pomôcť zdravotníkom, okamžite sme sa prihlásili. V prvej vlne nás bolo pätnásť. Striedame sa pri vstupe do oboch nemocníc, kde robíme prvý filter pacientov, aby lekári neprišli do kontaktu s niekým, kto by mohol byť nakazený,“ vysvetľuje medička.

Na jeden deň sú potrební štyria. Služby majú od siedmej do pol tretej a od pol tretej do desiatej večer.