DPMK vysvetlil, ako je to s predĺžením platnosti časových lístkov

Cestujúcim sa pridáva 60 dní navyše.

2. apr 2020 o 12:35 Peter Jabrik

KOŠICE. V košickej MHD sa dodatočne bezplatne predlžuje platnosť predplatených časových cestovných lístkov na 30, 90, 180 a 365 dní o ďalších 60 dní.

Mestskí poslanci schválili v marci úpravu Tarify Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) a primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) podpísal uznesenie 1. apríla.

Súvisiaci článok Parkovanie v Košiciach je už zadarmo Čítajte

Samospráva tak chce cestujúcim kompenzovať nečakané obmedzenia, ktoré nastali v MHD v súvislosti s novým koronavírusom.

Každému, komu zasahovala platnosť niektorého zo spomínaných časových lístkov aspoň jedným dňom do obdobia od 9. marca až do 31. marca, sa platnosť lístka po jej skončení predlžuje bezplatne o ďalších 60 dní.

Generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimír Padyšák spresnil vo štvrtok pre Korzár, že sa to týka aj zľavnených časových lístkov na 30, 90, 180 a 365 dní (deti od 6 do 15 rokov, žiacke, študentské, seniorské, ŤZP).

„Takisto platí predĺženie platnosti aj bez ohľadu na to, na akej bezkontaktnej čipovej karte je náš lístok nahratý, teda mestskej karte, iného dopravcu či ISIC karte.“

Niekoľko príkladov, ako to bude v praxi

S Padyšákom sme prekonzultovali niektoré príklady, aby nedochádzalo k nesprávnej interpretácii schválenej úpravy Tarify DPMK.

Napríklad niekomu platí tzv. mesačník (30-dňový lístok) od 6. marca do 4. apríla. To znamená, že od 5. apríla sa mu predlžuje jeho platnosť o ďalších 60 dní.

Kto si kúpil trebárs 180-dňový lístok v polovici februára, tak sa jeho vyznačená platnosť končí v polovici augusta. Jemu sa tým pádom predlžuje platnosť o ďalších 60 dní do polovice októbra.

Určite nastali aj prípady, keď niekomu skončila platnosť lístka medzi 9. marcom a 31. marcom, ale nový si už vzhľadom na súčasnú situáciu nekúpil. Dajme tomu, že sa tak stalo 18. marca. Aj v takom prípade je takýto lístok platný od 19. marca i na nasledujúcich 60 dní do 17. mája. Tí, ktorí by si pri tomto príklade od 19. marca zaplatili lístok, tak sa im až po uplynutí platnosti 17. apríla pridáva 60 dní, teda do 16. júna.

Zrejme nie ojedinele sa stalo aj to, že niekto si zaplatil predĺženie mesačníka alebo iného časového lístka presne 1. apríla aj s platnosťou od tohto dátumu, teda akurát v deň, keď sa uviedlo bezplatné predĺženie o 60 dní do praxe.

Padyšák ubezpečil, že ani títo ľudia neprídu o 60 dní bezplatného predĺženia a počítačový systém im to priráta, keďže ich predchádzajúci lístok bol platný v čase medzi 9. marcom a 31. marcom.

„Ak si cestujúci predĺžil platnosť svojho už existujúceho mesačníka (30, 90, 180 alebo 365-dňového) 1. apríla, po skončení platnosti nabitého predplateného časového lístka získa platnosť navyše počas ďalších 60 kalendárnych dní," poznamenal Padyšák.

Generálny riaditeľ DPMK potvrdil, že podobne to platí aj pre tých, ktorým končí platnosť lístka napríklad 4. apríla, ale predĺženie uhradili trebárs už koncom marca.

V zásade teda platí aj to, že kto si kúpil od 1. apríla vôbec prvýkrát časový lístok, resp. ten predošlý nebol platný aspoň jeden deň od 9. marca do 31. marca, tak len na neho sa predĺženie platnosti o 60 dní nevzťahuje.

„Chceme zdôrazniť, že v súvislosti s prijatým rozhodnutím automatického predlžovania platnosti cestovných lístkov pre cestujúcich, ktorí splnili avizované podmienky, nie je nutné prísť osobne na pobočku Zákazníckeho centra DPMK, udeje sa tak automaticky. Počítač všetko spracoval o 24.00 hod. zo stredy na štvrtok," uzavrel Padyšák.