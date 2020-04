Lekárska fakulta chcela vylepšiť prístroje na pľúcnu ventiláciu, projekt zamietli

Dopyt po prístrojoch enormne stúpa.

2. apr 2020 o 14:27 TASR

KOŠICE. Ďalších 300 prístrojov určených na umelú pľúcnu ventiláciu dodá do slovenských nemocníc do konca júna spoločnosť Chirana Medical Stará Turá.

Ako firma uviedla, prístroj vyrábajú v dvoch modeloch a je použiteľný aj v nemocniciach, kde chýba pripojenie na zdroj stlačeného vzduchu.

„V predošlom období sme ich vyrábali asi 400 ročne, no aktuálna epidemiologická situácia priniesla enormný dopyt, ktorý viacnásobne prevyšuje naše výrobné možnosti. Požiadavky máme z rôznych štátov, no prioritne sme sa zaviazali dodávať tieto prístroje pre slovenské zdravotníctvo, pričom v minulom týždni sme už do slovenských nemocníc dodali asi 50 prístrojov," uviedol za spoločnosť Chirana Medical Stará Turá Ján Brkal.

Dostali zamietavé stanovisko

Použitie prístroja na základe metódy programovanej viacúrovňovej ventilácie PMLV má byť podľa Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach ešte efektívnejšie v kombinácii s ďalším zariadením, ktoré vyrába spoločnosť Kalas Medical Považská Bystrica.

LF UPJŠ na to podala projekt prostredníctvom Výskumnej agentúry.

Ako na štvrtkovom brífingu povedal Viliam Donič - prednosta Ústavu lekárskej fyziológie LF UPJŠ a garant projektu, dostali zamietavé stanovisko a na februárové odvolanie proti tomuto rozhodnutiu odpoveď doposiaľ nedostali.

„Oba spomínané prístroje majú svoj preukázaný medicínsky prínos, ale ďalším výskumom by bolo možné ich funkcie ešte zlepšiť. V prípade pľúcnej ventilácie PMLV by bolo možné integrovať doň formu súčasnej diagnostiky aktuálneho stavu pľúc, bez potreby použitia externého RTG prístroja, ako aj doplniť prístroj o funkciu umelého kašľa," spresnil Donič.

Tréning intenzivistov

Podľa jeho slov mali v rámci projektu naplánovaný aj vývoj trenažéra na výcvik intenzivistov.

„Tréning je nevyhnutný, aby mohli účinne pomôcť pacientom s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19," dodal s tým, že vďaka tomuto vedeckému výskumu by sa mohlo účinnejšie bojovať s ochorením, ktoré spôsobuje nový koronavírus.

Donič pripomenul, že na projekte spolupracoval aj Pavol Török, autor metódy programovej viacúrovňovej ventilácie pľúc PMLV, ktorý prišiel s myšlienkou vývoja prístrojov vyrábaných v Starej Turej a je zároveň pracovníkom LF UPJŠ a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH).

TASR sa pokúsi získať reakciu Výskumnej agentúry.