Karanténa zdecimovala chod košického magistrátu a župného úradu

Mesto pripravuje zariadenie pre nakazených úradníkov.

2. apr 2020 o 16:49 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Mimoriadne opatrenia sa výrazne dotkli aj fungovania magistrátu a úradu košickej župy.

Obe sú pre verejnosť uzavreté, platí pre ne zákaz vstupu.

Košický „Biely dom“ zredukoval počet aktívnych zamestnancov už pred troma týždňami, dve tretiny úradníkov sú doma.

„Zhruba je to tak, že tretina je v práci, tretina pracuje z domu (home office) a tretina čerpá dovolenky. Každý mestský podnik a mestská časť si to rieši po svojom,“ hovorí primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Kto môže, robí z domu

Mesto má podľa neho pandemický plán. Jeho súčasťou je záložný tím, ktorý má v prípade skupiny ľudí, ktorá by sa mohla nakaziť a ísť do karantény, zabezpečiť, aby mohol byť magistrát funkčný.

Presné čísla zamestnancov na OČR a PN zatiaľ magistrát nemá, v týchto dňoch finišuje so sumarizáciou dochádzky za uplynulý mesiac.

Na magistráte v marci denne priemerne pracovalo 100 z celkového počtu 420 zamestnancov.

Situácia v organizáciách mesta sa rôzni a závisí od konkrétneho mestského podniku.

Všade, kde je to možné, pracujú zamestnanci z domu. Túto možnosť ale nemajú zamestnanci Správy mestskej zelene, zoologickej záhrady či dopravného podniku.

Bude sa prepúšťať a šetriť

Košický magistrát s vyše 400 zamestnancami je druhý najväčší zamestnávateľ v meste.

Či bude radnica prepúšťať, ešte neoznámila. „Nikoho sme zatiaľ neprepustili, denne pracuje na magistráte 90 až 100 ľudí, v karanténe ani pozitívne testovaného nemáme nikoho. Neevidujem takú osobu ani v mestských podnikoch, ani v mestských častiach,“ povedal Polaček.

Aj mesto však čakajú podľa prognóz ťažké časy. Podľa vlastných odhadov i tých z ministerstva financií zasiahne Košice výpadok príjmov v rozpočte mesta v sume 40 miliónov eur.

„Len na podielových daniach, ktoré sú hlavným príjmom mesta, môže nastať až vyše 30-miliónový výpadok. Veľké problémy očakávame aj pri naplnení rozpočtu pri miestnych daniach. Budeme preto musieť pristúpiť k viacerým razantným úsporným opatreniam, ktoré postupne predstavíme,“ uviedol riaditeľ magistrátu Marcel Čop.

O budúcom prepúšťaní nateraz nechcú radní hovoriť, no nevylúčili ho.

„Uvažujeme nad viacerými možnosťami racionalizačných opatrení. Keď budú známe detaily, budeme o nich informovať.“

Magistrát obmedzil prijímanie nových zamestnancov.

Ubytovanie v karanténe

Mesto chce vytvoriť ubytovacie zariadenie, kam by mohlo umiestniť úradníkov v čase vrcholiacej pandémie.

„Čo je ale dôležité, očakávame, že pred týmto javom neutečieme a preto Košice zriaďuje vlastné zariadenie pre zamestnancov mesta, teda pre 6000 ľudí, pre mestské organizácie, príspevkové organizácie či zamestnancov mestských častí, kedy by zamestnanci prišli do kontaktu s podozrivou osobou, a potrebovali by ubytovať na tých najbližších 48 hodín, kým sa daná osoba neotestuje. Následne by išli domov. Ide nám o to, aby naši zamestnanci neohrozili svoje rodiny a aby sme im v rámci sociálneho benefitu zabezpečili služby, ktoré by sme ako zamestnávateľ mali poskytnúť,“ opísal Polaček plán radnice.

Tá pripravuje aj stavbu kontajnerového mestečka pre ľudí na ulici, ktorí sa môžu ocitnúť v karanténe alebo majú stret s nakazenou osobou.

Podľa Polačeka pôjde o priestor, kde ich samospráva umiestni na potrebné obdobie s ich súhlasom.

Kde by sa mohlo krízové mestečko nachádzať, primátor nateraz konkretizovať nechcel. Nie je to ale v obytnej zóne mesta.

Polovica úraduje

Na Úrade Košického samosprávneho kraja aktuálne pracuje 230 zamestnancov.

Denne tu prichádza približne sto zamestnancov, konkrétne v stredu 2. marca to bolo 126.

„Z domu robí 80 zamestnancov, dvaja čerpajú náhradné voľno, traja majú dovolenku, dvaja sú u lekára, traja nepracujú z dôvodu OČR a sedemnásti sú PN,“ informovala hovorkyňa župy Anna Terezková.

Aktuálne nie je v domácej karanténe žiadny zamestnanec. V uplynulých týždňoch bolo v domácej izolácii 12 zamestnancov, ktorí sa buď vrátili zo zahraničia alebo boli v kontakte s osobou s pozitívnou cestovateľskou anamnézou.

Celoplošná dezinfekcia

Čo sa týka chodu samotného župného úradu, aktuálne sú zakázané návštevy, vrátane návštev kancelárie prvého kontaktu.

„Z dôvodu redukcie pohybu na úrade bol zavedený home office. Priestory úradu sú pravidelne dezinfikované polymérovou dezinfekciou, spoločné priestory ako zasadačky prešli celoplošnou dezinfekciou," opísala Terezková.

Úrad bol vybavený bezdotykovými dezinfekčnými prostriedkami a zamestnanci sú povinní nosiť na pracovisku ochranné pomôcky, teda ochranné rúška, v exponovaných priestoroch aj ochranné rukavice.

Zároveň boli zrušené zahraničné pracovné cesty zamestnancov.

Situácia v organizáciách kraja Sociálne zariadenia v celoročnou pobytovou formou fungujú v štandardnom režime s tým, že sú zakázané akékoľvek návštevy a platí tu prísny hygienicko-epidemiologický režim. Zrušené boli aj týždenné a ambulantné formy pobytu a zamestnanci aj klienti sú, podľa možností, povinní nosiť ochranné pomôcky. Školy a školské zariadenia sú v Košickom kraji zatvorené od 9. marca. „K opatreniu pristúpil Košický kraj ako prvý na Slovensku, spolu s Bratislavskou župou. Od 16. marca došlo k prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu zo strany ministerstva školstva, riaditelia sa aktuálne riadia Zákonníkom práce, a teda zamestnanci nemôžu vykonávať prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa,“ hovorí Terezková. Pedagogickým zamestnancom bola nariadená práca z domu, žiakom zadávajú úlohy dištančnou formou. Nepedagogickí zamestnanci nevykonávajú svoju prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa alebo ich prácou poveruje riaditeľ na pracovisku. Aj budovy škôl a školských zariadení prechádzajú dôkladnou dezinfekciou. Tí, ktorí sa pohybujú v ich priestoroch, sú povinní nosiť ochranné pomôcky. Kultúrne zariadenia sú v kraji zatvorené od 10. marca, kraj rovnako pristúpil k tomuto opatreniu skôr ako štát. Zamestnanci nevykonávajú svoju prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Riaditelia sa však s nimi môžu dohodnúť na výkone práce z domu.