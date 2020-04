Gibraltár Jusková tento rok neprepláva, teší sa na štafetu cez slávny La Manche

Prípravu zatiaľ pre prácu zdravotníčky obmedzila.

3. apr 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Diaľková plavkyňa Zuzana Jusková, ktorá sa do histórie zapísala, keď preplávala v roku 2017 kanál La Manche v slovenskom rekorde za 11 hodín a 16 minút, má pred sebou ďalšie výzvy.

Tento rok mala v pláne pokoriť Gibraltálsky prieliv, no pre aktuálnu situáciu s koronavírusom vo svete to zrejme nebude možné.

Stále jej neprišlo oficiálne povolenie a keby ho aj dostala, ako zdravotníčka, ktorá je v prvej línii boja s pandémiou, má teraz úplne iné starosti.

V septembri však chce absolvovať ženskú štafetu cez La Manche, na ktorú sa čoskoro začne pripravovať tréningami na Bukovci.

Nepustili by ju cez hranice

Vonkajšia teplota bude čoskoro vyhovujúca na plávanie vo vodných nádržiach alebo jazerách.

Napriek tomu bude mať Jusková problém nájsť si na tréning čas.

„Ako zdravotníčka v záchrannej službe som v prvej línii a každý deň som v súčasnej situácii v práci. Absolútne nemám čas trénovať, aj keby boli bazény otvorené. Ak budem mať ale aspoň pol dňa voľno, začnem trénovať na Bukovci. Väčšinou začínam s tréningom vonku až v máji, ale keďže potrebujem plávať, začnem teraz skôr. Uvidím aká bude voda, ale rada by som do nej išla bez neoprénu, ak bude mať nad 10 stupňov,“ povedala Zuzana Jusková.

V kondícii sa košická plavkyňa udržiava najmä zásluhou fyzicky náročnej práce.

„Každý deň som veľmi veľa času na nohách. Občas si zabehám alebo zájdem na bicykel. Obľubujem aj rýchlu chôdzu, takže do práce chodím väčšinou pešo,“ uviedla Jusková.

V pláne mala preplávať Gibraltálsky prieliv, no doposiaľ na to nedostala oficiálne povolenie.

„Zvykli posielať mailom aspoň aktuálne informácie. Na jeseň tam ale mali zlú politickú situáciu, tak mi napísali, že sa to posúva. Vzhľadom ale na momentálnu situáciu to nepripadá do úvahy a zrejme by ma ani nepustili cez hranice. Pôvodne som rátala s tým, že by sa to uskutočnilo najneskôr v júni, ale určite to nebude možné.“

Ak štafeta vypadne, pôjde sama

V septembri sa Jusková chystá opäť na La Manche.

Tentoraz ale nebude plávať sama, ale v rámci slovenskej ženskej štafety, ktorá by mala byť šesťčlenná.

„Máme to potvrdené a pokiaľ si to situácia bude vyžadovať, vedia nám termín potiahnuť až o mesiac a bez ďalšieho poplatku. Ak ale budú hranice otvorené, pôjdeme určite v septembri a už sa na to veľmi teším. Aj keby niektorá z dievčat vypadla, alebo by vypadli všetky a ja by som ostala sama, nevadilo by mi to. Aspoň by som to mala celé pre seba,“ pousmiala sa Jusková.

Ako zdravotníčka v záchrannej službe je takmer každý deň v nasadení.

„Je to veľmi náročné po psychickej stránke, keďže si musíme dávať obrovský pozor. Hnevá ma len, keď nám ľudia klamú o cestovateľskej anamnéze alebo zataja stretnutie s osobu, ktorá bola v zahraničí. Ohrozujú nielen seba, ale aj nás a naše rodiny. My sa to dozvieme až spätne, keď sa daný človek v nemocnici prizná. Následne kontaktujú nás a musíme ísť do karantény tak ako sme, len s vecami, ktoré sme si doniesli do práce,“ povedala Jusková.

Občas na seba musí obliecť ochranný oblek

Pokiaľ človek volajúci na tiesňovú linku prizná cestovateľskú anamnézu, môžu sa vyslaní zdravotníci adekvátne pripraviť.

„Oblečiem sa do ochranného odevu a viem, že sa mi nemôže nič stať. V takom prípade sa na nikoho nemôžem hnevať, ale keď sa to dozvieme až spätne, nie je to dobré. Celkovo je však u nás situácia v porovnaní s ostatnými časťami Slovenska lepšia. Uvidíme, ako sa to vyvinie teraz po príchode ľudí z Anglicka a blížiacich sa sviatkoch.“

Každému kto má záujem v tomto období športovať radí, aby tak robil samostatne.

„Človek si môže ísť zabehať alebo na bicykel, ale nie v skupinách. Ísť do lesa s rodinou je tiež v poriadku, ale nie aby sa stretávali s ďalšími kamarátmi. To by som určite neriskovala,“ odkázala držiteľka titulu Športová osobnosť Košíc za rok 2017.