V aute znásilnil manželku, dostal desať rokov

Košičana žalujú pre tri násilné zločiny, súd uznal dva.

6. apr 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Okresný súd Košice II sa vo štvrtok zaoberal prípadom, ktorého hlavný aktér, 45-ročný Košičan Jaroslav, čelí obvineniu až z troch zločinov.

Konkrétne vydierania, znásilnenia a sexuálneho násilia.

Keďže je od lanského mája stíhaný vo väzbe vo väznici na Floriánskej ulici, na hlavné pojednávanie ho priviedla eskorta.

Paralyzér a nôž

Skutok, ktorý polícia a prokurátor kvalifikovali až tromi paragrafmi, sa mal stať vlani v jednu májovú noc a mal trvať takmer hodinu.

Podľa znenia obvinenia Jaroslav na parkovisku Fresh na Bukoveckej ulici pristúpil k autu, z ktorého práve vystupovala jeho manželka Lívia (36).

Držiac v jednej ruke elektrický paralyzér a v druhej nôž ju mal prinútiť ostať vo vozidle a potom si sadol na zadné sedadlo. V aute malo dôjsť k opakovanému napadnutiu ženy a vyhrážkam Jaroslava, že ju podreže.

Následne mal vodičku donútiť, aby šla autom na iné parkovisko na Bukoveckej ulici.

Podľa znenia obvinenia tam vystúpil, Líviu zamkol vo vnútri a po chvíli sa vrátil so svojím autom. Zaparkoval ho za to prvé a potom ženu prinútil presadnúť si do jeho auta.

Pokračovanie na Heringeši

Nasledovala jazda k bytovej zástavbe Panoráma v košickej časti Heringeš, kde mal Jaroslav opäť Líviu napadnúť.

Okrem úderov lakťom do hlavy sa jej mal vyhrážať, že má v pláne odrezať jej ruky i nohy, aby ju vlastné deti tlačili na vozíku.

Incident mal podľa znenia obvinenia pokračovať príkazom, aby sa Lívia vyzliekla donaha, čo zo strachu o život urobila. Jaroslav ju mal donútiť k orálnemu sexu a potom, držiac ju pod krkom, aj znásilniť.

Keď bolo po všetkom, Líviu prepustil, no mal pridať hrozbu, že ak podá trestné oznámenie, podreže ju.

Žena podľa lekárskej správy utrpela pomliaždenie krku i krčnej chrbtice, tržnú ranu na pere a niekoľko odrenín a podliatin.

Vyžiadali si péenku piatich dní.

Sex bol vraj dobrovoľný

Jaroslav v januári na súde priznal, že si na manželku počkal, no tvrdil, že nemal v rukách žiadnu zbraň.

Podľa neho mali slovnú výmenu názorov, nadávali si, urážali sa a navzájom provokovali. Priznal aj fyzický kontakt, ktorý vraj bol obojstranný.

Jednoznačne však poprel znásilnenie či sexuálne násilie. Lívia sa vraj vyzliekla sama, lebo mu chcela dokázať, že ho miluje a nemá nikoho iného.