Trnka vydal pokyn, podľa ktorého rozhoduje o každej pracovnej zmluve

Podľa kritika košický župan prekročil svoje právomoci a porušil zákon.

6. apr 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Na úrade župy platia od prvého apríla nové pravidlá.

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (nezávislý) vydal pokyn, podľa ktorého bude rozhodovať o každej žiadosti na uzatvorenie alebo predĺženie pracovnej zmluvy.

A to aj v organizáciách KSK, ktoré majú právnu subjektivitu.

Prekročil právomoci?

Podľa podnetu podpísaného Rudolfom Kobčíkom ide o protiprávny stav.

„V doterajšej praxi si v rozpore s jeho právomocami pán predseda uzurpoval autoritatívnym spôsobom rozhodovať o personálnych nomináciách na všetkých úrovniach v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Takéto zasahovanie do vnútorného chodu organizácií nie je podložené žiadnou zákonnou úpravou. Týmto pokynom Rastislav Trnka flagrantným bezprecedentným spôsobom zasiahol do právnej subjektivity jednotlivých organizácií. Vydaním pokynu predseda KSK prekročil svoje právomoci dané zákonom o samosprávnych krajoch,“ uvádza v podnete, ktorý zaslal aj prokuratúre.



Podľa autora podnetu je novinka tiež v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy i zákonom o ochrane osobných údajov.

Nový pokyn obhajuje kraj snahou o zmiernenie negatívneho dopadu vývoja jeho príjmov a tiež o účelné vynakladanie verejných financií.

Odmeny a benefity

Až do odvolania musí Trnkovi každá organizácia KSK pri výberových konaniach, prijímaní nových zamestnancov a pri predlžovaní pracovných pomerov doručiť žiadosť o udelenie súhlasu s uzatvorením pracovnej zmluvy s novým zamestnancom.

Povinnou prílohou žiadosti je návrh pracovnej zmluvy s návrhom oznámenia o výške a zložení funkčného platu, pričom bez predchádzajúceho súhlasu nesmú uzatvárať pracovnú zmluvu.

Týka sa to aj prác na dohodu či brigád.

Zamestnanci sa tiež musia po novom zdržať právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré by mali negatívny dopad na rozpočet KSK alebo konkrétneho zariadenia. Týka sa to funkčných platov, priznávania osobných príplatkov, riadiacich príplatkov a iných zložiek mzdy, ale aj schvaľovania odmien jednotlivým zamestnancom či iných nenárokovateľných benefitov pre zamestnancov.

Trnkov pokyn nadobudol účinnosť dňom 1. apríla 2020.

Chaos pri rozhodovaní

Autor podnetu Korzáru neodpovedal, či pracuje v nejakej organizácii kraja.

„Priamo mňa osobne to neovplyvňuje, ale dotýka sa to mnohých ľudí v organizáciách v pôsobnosti KSK, o ktorých sa rozhoduje autoritatívne z mocenskej úrovne pána župana. Spomínaným pokynom pán predseda priamo zasahuje do kompetencií jednotlivých štatutárov. Vydávajú sa zmätočné a mnohokrát protiprávne nariadenia a pokyny, avšak z obavy o stratu zamestnania proti tomu nikto neprotestuje. Následok toho sme mohli vidieť pri vysťahovaní osobných vecí študentov zo stredoškolských internátov. Podobný chaos bol aj pri rozhodovaní, či a akým spôsobom prerušiť výučbu na stredných školách v pôsobnosti kraja.“

Podľa kritika nejde o jediný prípad.

Ako príklad uvádza proces verejného obstarávania v organizáciách, ktoré majú od 21. januára podliehať súhlasu zo strany kraja.

Kontrolór: Nemôže obmedzovať kompetencie

Hlavný kontrolór kraja Ľubomír Hudák (exSmer) hovorí, že podnet bol postúpený na Radu pre etiku volených predstaviteľov KSK.

Podľa znenia Etického kódexu pri výkone funkcie volený predstaviteľ rešpektuje právomoci a privilégiá ostatných volených predstaviteľov a zamestnancov KSK, prípadne iných orgánov verejnej moci a zamestnancov.

„Môj názor je, že zriaďovateľ v zmysle platnej legislatívy má právo určovať rozpočet, teda aj prijať rozpočtové opatrenie vo forme viazania výdavkov zriadenej organizácie, ale výkon kompetencií riaditeľa rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie ako štatutárneho orgánu samostatnej právnickej osoby, za ktorú koná, nemožno obmedzovať,“ myslí si Hudák.



Ak by podľa neho štatutár organizácie zriadenej KSK poskytol zriaďovateľovi osobné údaje uchádzača výberového konania bez jeho súhlasu, porušil by GDPR.

Župa: Neexistujúci zamestnanec

Župa reaguje, že zamestnanca s menom autora podnetu Úrad KSK neeviduje.

„Preto nevidíme dôvod vyjadrovať sa k expresívnym výrazom neexistujúceho zamestnanca. Pokynom predsedu sa zmenil iba spôsob vyhlasovania výberových konaní. K prijatiu tohto pokynu došlo za účelom zmiernenia negatívneho dopadu vývoja príjmov Košického samosprávneho kraja a účelného a hospodárneho vynakladania verejných financií. Rozpočet organizácií, ktorých sa pokyn týka, je v plnom rozsahu napojený na rozpočet kraja. Prípadný výpadok príjmov kraja sa preto dotkne jednak Úradu KSK, ale aj organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického kraja,“ informovala hovorkyňa župy Anna Terezková.

Či dôjde na župe k prepúšťaniu, ešte úrad nekomentuje.

Bude vyhodnocovať aktuálnu situáciu, výšku súčasných mzdových nákladov a dopady, aké bude mať výpadok príjmov na rozpočet KSK.

Podľa prognóz Národnej banky Slovenska v súvislosti s prijatými preventívnymi opatreniami vlády dôjde k poklesu HDP na Slovensku do 10 percent.

Prehodnocujú investície

Pre KSK to bude v tomto roku znamenať pokles príjmov o približne 30 až 40 miliónov eur.

Zároveň kraju vznikli náklady súvisiace s prijímaním preventívnych opatrení zameraných na zamedzenie šírenia nákazy.

„Úrad preto v súčasnosti vyhodnocuje, aké plánované investície sú nevyhnuté, aké je možné presunúť na iné obdobie a v akých oblastiach je možné vytvoriť dostatočné finančné rezervy tak, aby sme túto situáciu zvládli,“ hovorí Terezková.

Na rozdiel od košického magistrátu ale neobmedzil prijímanie nových zamestnancov.

„Úrad KSK je v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii subjektom hospodárskej mobilizácie, z čoho mu vyplývajú konkrétne povinnosti. Chod Úradu KSK preto musí byť aj v prípade núdzového stavu zabezpečený. Niektoré župné organizácie plnia podobné úlohy, mnohým zamestnancom v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa zmenila náplň práce.“

Podľa Terezkovej preto úplné zastavenie prijímania nových zamestnancov na kľúčové pozície nie je možné.

„Vzhľadom na aktuálnu situáciu však došlo k zmene spôsobu výberových konaní v rámci Úradu KSK, aj v rámci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja,“ dodala hovorkyňa.