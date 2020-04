Nové mestské centrum Košíc by mohlo vyrásť pri Hornáde

Počíta s ním aj nový územný plán. Odborná verejnosť to plánuje roky.

10. apr 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

KOŠICE. Predstavte si, že sedíte pri rieke, blízko je kaviareň, úrady, byty a promenáda. Ste v novom mestskom centre pri Hornáde.

Odborníci sa zhodujú, že historické centrum Košíc je preťažené.

Už desiatky rokov sa preto hľadá vhodné miesto, kde by malo vzniknúť nové mestské centrum.

Dlho to mala byť oblasť asanačného pásma na Terase nad starou sladovňou.

Architekti a urbanisti však v posledných rokoch pracujú s lokalitou za železničnou stanicou a včlenením Hornádu do mesta.

Nový plán počíta so zástavbou na nevyužívaných pozemkoch pozdĺž Hornádu a železničných tratí, ktoré by sa mali po novom začleniť do mestského prostredia.

Krajský pamiatkový úrad preto pred časom zorganizoval okrúhly stôl na túto tému.

Tlaky developerov

Pamiatkári hovoria o tlaku zo strany developerov: „Je príliš veľký tlak na výstavbu a na výstavbu takých funkcií a v takom objeme, ktoré už neprináležia Starému Mestu a centru. Veľmi sa to zahusťuje, vzniká dopravný tlak, prichádzajú neopodstatnené požiadavky od investorov. Situácia je trvalo neudržateľná.“

Najdôležitejšou témou, ktorá čaká Košice, je podľa architektov rozšírenie celomestského centra.

O jej potrebe sa hovorilo už pred 30 rokmi.

Medzi odbornou verejnosťou, riešiteľmi územného plánu a architektmi, v téme neexistuje názorový konflikt.